Tres emprendedores neuquinas crearon una marca de yerba mate gourmet junto a una sommelier y es furor

Julieta Páez, Lety Lázzaro y Anahí Lázzaro trabajaron junto a la sommelier de yerba mate Karla Johan en la creación de un blend exclusivo. (Foto: gentileza)

La nueva marca de yerba mate gourmet «80 Grados» nació en el mercado como una propuesta premium impulsada por tres emprendedoras neuquinas. Tras meses de investigación e inversión, el proyecto fue desarrollado junto a una sommelier especializada y se elabora directamente en Misiones con calidad certificada.

Este innovador blend de autor combina el concepto del «punto exacto» de temperatura con una identidad nacida en la Patagonia, buscando competir con fuerza en el exigente segmento de infusiones locales.

El proyecto nació con un objetivo claro: desarrollar una yerba mate que se diferenciara tanto por la calidad del producto como por la experiencia que propone alrededor del ritual del mate. Para lograrlo, Julieta Páez, Lety Lázzaro y Anahí Lázzaro trabajaron junto a la sommelier de yerba mate Karla Johan en la creación de un blend exclusivo, pensado para ofrecer equilibrio, complejidad aromática y una experiencia consistente desde el primer mate hasta el último.

Como parte del proceso, las emprendedoras viajaron desde Neuquén hasta Misiones para conocer en profundidad cada etapa de elaboración de la yerba. Allí recorrieron establecimientos productivos, participaron del desarrollo del blend, acompañaron las instancias de certificación ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y estuvieron presentes durante el primer envasado de la marca.

El secreto detrás de los «80 Grados» y el mate perfecto

Detrás del lanzamiento hubo dos años de investigación, desarrollo y trabajo conjunto con especialistas para dar forma al blend que hoy identifica a la marca.

«Queríamos crear una yerba que ofreciera una experiencia diferente. En ese proceso descubrimos que el mejor mate no depende únicamente de una buena yerba: también influyen el agua, el tiempo, la compañía y la posibilidad de disfrutar ese momento. Entendimos que, cuando cada elemento encuentra su punto justo, la experiencia cambia por completo. Ese concepto fue el que dio origen a 80 Grados», explican sus creadoras.

En términos técnicos, 80 °C es la temperatura recomendada para preparar un mate que conserve sus aromas, sabores y propiedades. A partir de ese concepto, la marca construyó una identidad que busca poner en valor el equilibrio y el disfrute de uno de los rituales más representativos de la cultura argentina.

Con una identidad desarrollada en la Patagonia y elaboración en el litoral, la firma inicia su camino dentro del segmento gourmet con una propuesta que combina calidad, origen y una mirada contemporánea. El producto final cuenta con hojas seleccionadas, 24 meses de estacionamiento natural, certificación libre de gluten y un envase 100% compostable.