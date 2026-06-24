No se registra hace más de 30 años: la ganadería argentina alcanzó en mayo un peso promedio de faena récord

El peso promedio de faena bovina llegó a 240 kilogramos durante mayo de 2026, el registro mensual más elevado de las últimas décadas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En los primeros cinco meses del año, el promedio se ubicó en 236 kilogramos por res, seis kilos por encima del registrado en igual período de 2025, consolidando una tendencia de aumento que comenzó a observarse hacia fines del año pasado.

Peso promedio de faena récord en Argentina: factores productivos detrás de la mejora

La comparación interanual muestra que en mayo el peso promedio de la res bovina fue ocho kilogramos superior al del mismo mes de 2025. De acuerdo con el organismo nacional, este resultado refleja una mayor eficiencia en los sistemas de producción y un mejor aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Entre los factores que explican esta evolución se destaca la relación favorable entre los costos de alimentación y el valor del ganado en pie, una situación que incentivó a los productores a prolongar los ciclos productivos. También contribuyó una extensión de los períodos de recría, una etapa que permite incorporar kilos de manera más eficiente antes de la terminación.

A esto se suma el elevado nivel de ocupación de los corrales de engorde, indicador que refleja una importante cantidad de animales en proceso de terminación y una estrategia orientada a agregar peso antes de la comercialización.

Un contexto que favorece la planificación en la ganadería argentina

Desde la Secretaría señalaron que estos resultados también se desarrollan en un escenario económico que ofrece mayores condiciones para la planificación de la actividad. La posibilidad de proyectar inversiones y ciclos productivos con un horizonte más claro constituye un aspecto valorado por el sector ganadero, una actividad cuyos resultados suelen construirse en plazos extensos.

Si bien la evolución del peso de faena responde principalmente a decisiones productivas y a variables propias del negocio ganadero, el organismo consideró que un entorno de mayor previsibilidad contribuye a facilitar la toma de decisiones de largo plazo.

Con información de argentina.gob.ar

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.