Russo le da la ‘9’ de Boca a Soldano y no a Wanchope Ábila

La baja por lesión de Mauro Zárate le abrió el abanico a tres jugadores con posibilidades de acompañar a Carlos Tevez en la delantera de Boca para jugar este domingo (21:45) ante Talleres.

Se creía que Ramón Ábila sería el reemplazante natural para ocupar el puesto de ataque junto al Apache, hasta ahora una fija para el Miguel Ángel Russo. Sin embargo el DT sentaría a Wanchope una vez más y le daría la titularidad a Franco Soldano.



A Russo no le cayó bien la expulsión de Wanchope en el amistoso ante Athletico Paranaense y, además, tuvo un entredicho con el arbitro Fernando Echenique por el cual el técnico demoró 10 minutos su ingreso por Tevez en el partido con Independiente. Esas recientes indisciplinas, sumado a su presente errático, instaló la duda en el DT.

La otra duda es si Sebastián Villa será finalmente el extremo por izquierda o volverá a jugar Agustín Obando en ese sector como contra el Rojo. Lo que es una certeza es que Marcos Díaz seguirá siendo el arquero, más allá que Esteban Andrada empezó a entrenarse con el resto después de su esguince en rodilla derecha.

Russo no quiere apurar la recuperación de Andrada, quien inclusive no viajará a Córdoba y en el banco estará Manuel Roffo.



En la primera práctica de fútbol de la semana el entrenador ubicó a Soldano como centro delantero, en tanto Tevez, que en principio iba a ser el “9” en el estadio Córdoba, lo hizo como enlace, y el colombiano Sebastián Villa como extremo por izquierda.

El equipo formó con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Villa; Soldano y Tevez.

Con respecto al tema pases, el defensor peruano Carlos Zambrano terminó de acordar su incorporación a Boca proveniente del Dynamo de Kiev. El club de Ucrania recibirá 1.800.000 de euros y el zaguero tendrá un contrato por tres años.