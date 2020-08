Sainz se ilusiona con ganar como local en la Fórmula 1

Carlos Sainz sueña con lograr la victoria en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Gentileza.

El español Carlos Sainz, quien maneja uno de los autos de la escudería McLaren hasta el final del Mundial, admitió hoy que le gustaría "triunfar en casa" en alusión al Gran Premio de la Fórmula 1 que se disputaráel domingo en el circuito de Montemeló, en Barcelona, y será la sexta fecha del certamen.

"Estoy ansioso por participar y lógicamente me gustaría triunfar en mi casa. Lo único que lamento es no poder contarcon los fanáticos en las tribunas, pero entiendo que la situación requiere cuidados", declaró Sainz en alusión a que no habrá público debido a la pandemia de Coronavirus.

Sainz, quien en el próximo certamen se sumará al equipo Ferrari, está ubicado en el undécimo lugar del Mundial de pilotos luego de un inicio por debajo de las expectativas, aunque todavía con varias pruebas por delante para mejorar.

"Pegamos un salto de calidad o luego de un comienzo que fue muy frustrante en Austria", declaró Sainz, quien tiene como compañero de equipo a Lando Norris, quinto en el certamen.

Números que interesan 15 puntos suma Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1. Su compañero Lando Norris está quinto, con 38. 2 veces terminó noveno terminó Sainz en el certamen. En el estreno fue quinto y en las dos últimas en Silverstone quedó afuera de los diez.

Carlos Sainz no sumó puntos en las dos últimas pruebas que se disputaron en Silverstone. Gentileza.

Sainz destacó que "estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento y somos conscientes de que cada prueba es una nueva oportunidad. Espero demostrarlo el domingo en Barcelona".