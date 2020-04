Scalabroni está convencido que se puede estar sin Fórmula 1

El proyectista argentino Enrique Scalabroni, radicado hace muchos años en Europa y que trabajó en las principales escuderías de Fórmula 1, aseguró que debido a la pandemia de Coronavirus no hay que “hacerse problemas si la Fórmula 1 no puede cumplir con el Mundial”.



Scalabroni trabajó en las escuderías Williams, Lotus y Ferrari, en las que se destacó con sus trabajos.



“Estoy en Parma y la pandemia está llegando a un límite, por lo que tendría que comenzar a descender. La pregunta es cuánto va a durar, y el otro problema fundamental es qué va a pasar con el trabajo, porque la industria tiene que moverse, porque si esto va a ser un desastre económico”, comentó Scalabroni.



El proyectista destacó que “en las situaciones de crisis, se evalúan las personas que realmente son importantes, y la salud y la educación, son fundamentales para crear la conciencia en el ser humano”.



“No hay que hacerse problema en que la Fórmula 1 no pueda cumplir con el Mundial este año. Estamos en un punto para que se salve la humanidad… Con todo esto de de los simuladores, jueguitos en línea y todo eso, la gente no se da cuenta que no está actuando con mente real, sino virtual. La mente se educa a través de la educación mental”, asegurÓ Scalabroni.