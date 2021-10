Scaloni reveló que vive un duro momento familiar y aún no piensa en el Mundial

Las conferencias de prensa posteriores a los partidos no suelen dejar frases resonantes por fuera de los análisis futbolísticos, más aún cuando el equipo gana. Sin embargo, ayer Lionel Scaloni declaró a corazón abierto y reveló que atraviesa un momento personal duro relacionado a su familia.

"Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir: fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada", declaró el entrenador luego del triunfo 1 a 0 ante Perú por las Eliminatorias a Qatar 2022.

"Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles y no estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente, no me interesa en absoluto", agregó.

Siempre es bueno destacar cuando los protagonistas declaran sinceramente y sin cassette. Lionel Scaloni fue más que claro y sentenció que, tras una nueva triple fecha de Eliminatorias, lo único que quiere es ver a su familia. ¿El Mundial? No interesa ahora.

A casi un año de la cita mundialista en Qatar, Argentina vive un presente soñado luego de ganar la Copa América en Brasil, la buena cosecha en Eliminatorias y el invicto de 25 partidos.

Fueron 14 encuentros desde marzo hasta el de ayer, un número importante para el fútbol de selecciones. En el medio, uno de los familiares directos de Scaloni sufrió problemas graves de salud.

Por esa razón, el DT reconoció que aún le es difícil proyectar a mediano o largo plazo en un año laboral exigente que le quitó tiempo para estar cerca de su entorno.