Se activa la rotación en Boca: vuelve Tevez

Carlos Tevez regresará al once titular de Boca, de cara al partido del domingo contra Lanús. El retorno del atacante al conjunto inicial del Xeneize se debe a la idea del entrenador, Gustavo Alfaro, de rotar a los futbolistas para evitar el desgaste y también a la meta de conseguir la mejor versión del Apache.



Si bien Tevez cedió espacio en los últimos tiempos desde su regreso del fútbol chino (Shanghai Shenhua) en enero del 2018, cuando se lo vio mal físicamente y lejos de mostrar su mayor potencial en el área (24 partidos y seis goles), ha sido realzado por el DT desde el inicio de su ciclo en este semestre, más allá de que haya decidido sacarlo ante Belgrano.

Tevez reemplazará a Mauro Zárate, de buen arranque en este semestre aunque con una mala actuación contra el Pirata cordobés, y formará dupla con Darío Benedetto, quien también refrendó el liderazgo de Carlitos.



En otro orden, el uruguayo Nahitan Nández, quien estuvo cerca de emigrar al fútbol europeo en este mercado de pases, se entrenó nuevamente diferenciado por sus problemas físicos en el pie izquierdo y está en duda para retornar oficialmente.



El volante jugó por última vez en diciembre del año pasado, cuando Boca cayó con River por la final de la Copa Libertadores , y en el caso de regresar lo hará en lugar del colombiano Campuzano.

Boca, con dos victorias (4-0 vs. San Martín SJ y 2-0 vs. Godoy Cruz) y dos empates (1-1 vs. Newell’s y Belgrano) en este año, continúa buscando la regularidad en su nivel. Es que en sus presentaciones se impuso por la jerarquía individual de algunos futbolistas pero lejos estuvo de mostrar un funcionamiento sólido y seguro.