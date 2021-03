Se animan a un deporte nuevo en Neuquén basado en el frisbee, ¿lo conocés?

Un deporte que nació en Estados Unidos, tiene proyección de ser olímpico, se practica en algunas provincias del país y no usa pelota, sino frisbee, está llamando la atención en Neuquén. Recientemente se comenzó a conformar el primer equipo de la región y son muchos los que se acercan a las prácticas, atraídos por el disco volador.

El deporte en cuestión se llama "Ultimate Frisbee" y su impulsora en Neuquén es Leonela Bernadi, que lo comenzó a practicar en 2015, cuando vivía en La Plata. La joven jugadora habló sobre los detalles del juego con "Vos a Diario", el programa de RN Radio 89.3.

El deporte consiste en llevar el frisbee de un área al otro de la cancha, lanzándolo constantemente, sin frenar la carrera y sin rotar la cadera porque sino se considera que está tomando ventaja. Bernardi aclaró que para practicar se puede usar cualquier plato, pero no son los oficiales, que suelen ser importados de Estados Unidos.

En Neuquén se comenzó a practicar en una de las canchas del gimnasio de la Universidad del Comahue, conocido como "El Escondido", que se encuentra en la barda, cerca de la Legislatura. El espacio actual queda acotado porque pueden armar equipos de tres jugadores cuando el Ultimate requiere una cancha de 100 metros para siete jugadores, o de 65, para cinco. Por eso, desde abril la Casa de Altos Estudios les cedió la cancha donde habitualmente se juega al hockey.

La jugadora explicó que el deporte tiene tres categorías: masculina, femenina y mixta. Resaltó que no son muchos los deportes que permiten que jueguen varones y mujeres de forma simultánea en igualdad de condiciones. "Pondera las condiciones físicas de los jugadores y jugadoras y no tanto al choque y al golpe, hay que ser super cuidadoso porque no se permite el contacto físico", detalló. En este sentido, el Ultimate presenta otra aspecto de valor para estos tiempos de pandemia. Si querés conocer más de este deporte, escuchá la nota completa: