Así fue el regreso de la Liga Confluencia en cuatro ciudades distintas

La presencia o no de público en el regreso de la Liga Deportiva Confluencia fue uno de los temas relevantes para el deporte regional de las últimas semanas.

Teniendo en cuenta lo popular del fútbol y la cantidad de gente involucrada a la actividad, directa o indirectamente, el comienzo fue un hecho significativo para el Alto Valle. Para llevarlo a cabo, generar ingresos con venta de entradas era fundamental, pero AFA no permite público en sus competencias.

El mayor condicionante del contexto es la pandemia, porque cualquier actividad masiva implica recaudos en cuanto a la higiene que hasta marzo del 2020 no se tomaban en cuenta en ningún ámbito.

La ‘‘nueva normalidad’’ es difícil de aceptar. Así le ocurrió a Lifune, que en su regreso a comienzos de marzo tuvo problemas en las tribunas, donde se vieron pocos barbijos y cero distanciamiento social en algunas canchas. Eso obligó a la Liga a sancionar a las instituciones involucradas y luego derivó en una carta formal de AFA, mediante Consejo Federal, que impide la presencia de público en los estadios.

Pero lo ocurrido en la provincia vecina tuvo repercusión positiva en la Confluencia. Advertidos sobre esa situación, y luego de discusiones internas, se resolvió permitir la presencia de ‘‘invitados’’ , con un registro de personas por club y una serie de requisitos para ingresar.

Además no se programó ningún clásico que genere asistencia masiva de arranque, algo que si ocurrió en Lifune con Unión-Don Bosco en Zapala y Petrolero-Alianza en Plaza Huincul.

Más allá de algunos detalles, el balance es positivo.

Río Negro realizó un relevamiento por diferentes canchas y, en términos generales, las pautas sanitarias se cumplieron.

En Villa Regina, Círculo Italiano fue local de Deportivo Roca, que ganó 4 a 0, y las medidas estuvieron a la orden del día. La platea de la institución granate es amplia y eso permite que aplicar el distanciamento social no sea una complicación.

En Allen, la igualdad 2 a 2 en la Mejor del Valle entre Unión y Deportivo Huergo dejó varios goles y buenas sensaciones. Lo que se vio del árbitro Martín Romera, haciendo firmar planilla a los jugadores afuera del vestuario, fue una constante en la mayoría de los terrenos de juego. Lo mismo que la demora en el arranque del partido de primera porque se estaban sanitizando los vestuarios.

En Roca, Cimac cayó 3-1 ante Atlético Regina y los únicos que accedieron a los vestidores fueron los integrantes de la terna arbitral. En el entretiempo, los equipos se quedaron en la cancha. Del alambrado para afuera, los grupos familiares (y conocidos) mantuvieron distancia y la tarde pasó sin inconvenientes.

Tácticas con barbijo, la nueva normalidad del fútbol regional. Fotos: Emiliana Cantera

En Cipolletti, los controles de La Amistad, que superó 3-2 al Albinegro, se dieron en el ingreso al predio. Listado de nombres y temperatura para todos a cargo del club anfitrión. Hubo una inspección por parte del municipio, luego de una denuncia anónima, para controlar que se estuviesen cumpliendo los protocolos y las autoridades corroboraron que se estaban haciendo bien las cosas.

Las medidas no fueron iguales en todas las canchas porque la infraestructura no es homogénea, sino que va cambiando según el club.

Quienes hicieron las veces de local tuvieron a su cargo los controles de temperatura, algo que mayormente se hizo. La condición de ‘‘invitados’’ se aplicó a grandes rasgos, ya que en la gran parte de los casos se tomó lista a quienes ingresaron a los estadios.

De respetarse estas condiciones, la Confluencia gana en argumentos para seguir desarrollando su torneo. Como deporte más popular cumple un rol clave en la sociedad. Es cuestión de todos los actores sostenerlo en medio de una pandemia cuya segunda ola obligará a cumplir las medidas sanitarias para evitar las consecuencias de los contagios.

Para corregir, en algunas tribunas hubo mate, algo que no estaba permitido. Lo mismo ocurre con el barbijo, aunque la no utilización o el uso incorrecto del mismo no es único del fútbol sino que obedece a una cuestión cultural de entender la importancia de usarlo.

En cuanto al número de 50 ‘invitados’ por cancha, la regla no se siguió al pie de la letra. Pero cabe mencionar que ninguna situación que se haya visto en las canchas durante el fin de semana difiera de lo que ocurre en cualquier plaza o evento al aire libre.

Un detalle no menor es que en ciudades como Cipolletti, por ejemplo, los torneos amateurs volvieron en noviembre, reúnen a mucha más gente y no resultaron lugares de contagio masivo.

Hay una necesidad de mantener y potenciar los cuidados para que el certamen se lleve adelante en tiempo y forma. Vale recordar la importancia del fútbol como espacio de contención.