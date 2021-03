Se animó a soñar desde Piedra del Águila, creó un corto y consiguió una beca

Maia Lucero es una joven de 17 años de Piedra del Águila, que en busca de un sueño se anotó en un concurso nacional de cortos animados que entregaba una beca completa para carreras de animación. Tras un arduo trabajo en la realización de su producción y luego de una espera marcada por la ansiedad, recibió la noticia más esperada: obtuvo el primer premio.

Su cortometraje llamado "El Bosque", que puede verse en YouTube, cuenta la historia de cómo la misteriosa muerte de un chico divide a sus amigos.

"Siempre me gustó la animación y cada tanto agarraba un programa de animación que tengo y hacia algunas cortitas, pero nunca tan extenso como de dos minutos. La animación se hace con 24 paneles por segundo. La historia que yo animé es algo que venía planeando hace mucho tiempo. Dije tengo la historia, los personajes, las ganas, vamos a probar", expresó Maia.

La joven que se encuentra en el último año del CPEM Nº 32 indicó que el trabajo que obtuvo el primer premio le llevó un mes y medio de preparación.

Para la realización del cortó hizo más de 200 paneles de dibujos digitales y unos 67 que fueron eliminados "porque no me gustaron o no quedaban bien con la historia".

Con programas de dibujo y de edición Maia Lucero dio su vida a sus personajes y plasmó una historia que cautivó a los jurados. Foto: Gentileza

Detalló que para el armado usó un programa de dibujo (Paint Tool Sai Ver2), de edición de video (Filmora 9) y una tableta gráfica para dibujar en la computadora.

En las condiciones del concurso que organizó el Instituto de Medios Avanzados Gráficos y Electrónicos (Image) se anunciaba que el primer premio obtendría un diploma y una beca completa en las carreras de Tecnicatura de Producción y Animación 3D y/o Realización integral de Dibujos Animados (según la elección del ganador). Participaron jóvenes de entre 15 y 19 años.

"Realización Integral de Dibujos Animados era lo que yo quería seguir. No pude contener la emoción. Estaba muy feliz. Es en Buenos Aires", mencionó la joven realizadora.

Lo que le ocurrió espera que pueda motivar también a otros jóvenes. "Me gustaría que inspire a probar y nunca bajar la cabeza de llegar a donde uno desea”, manifestó.

Marcó que se enteró del concurso bastante cerca de la fecha del tiempo límite de entrega, pero eso no la frenó para que lo intentará.

"Tenía que entregarlo en febrero al corto y me enteré a finales de diciembre. Decidí correr el riesgo y probar. Dije bueno es de la universidad que quiero estudiar, me interesa bastante, me voy a animar, no pierdo nada con participar", narró.

Contó que en abril viajará a Buenos Aires y ahí recibirá los papeles oficiales de la beca y la devolución del jurado de su cortometraje.

Durante su relato dijo cómo fue que se enteró que resultó ganadora.

“Me habían enviado un correo diciéndome que había quedado como prefinalista y que desde el lunes 1 de marzo iban a elegir a los finalistas. Pasaron los días y como que había aceptado que no iba a pasar nada. El jueves mandamos con mi novio un mail preguntando cómo nos íbamos a enterar y cuando terminamos de mandar ese mail, en la bandeja de entrada me había llegado un correo nuevo que decía que había quedado como ganadora. Después me llamaron para ultimar detalles de la beca", recordó.

Su alegría todavía continúa intacta

Mirá el cortometraje ganador realizado por Maia Lucero