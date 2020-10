Se postergó la llegada a Vaca Muerta de Alberto Fernández

Hace unos días trascendió que el presidente, Alberto Fernández, preparaba su primera visita a Neuquén, desde que asumió, este sábado para encabezar un importante anuncio para Vaca Muerta: el Plan Gas 4. Sin embargo, su arribó se postergó, pero no descartan que se concrete la semana que viene.

“Finalmente se postergó, no va a estar el sábado, pero estamos trabajando para terminar los detalles del nuevo Plan Gas. No será este sábado, pero en poco tiempo vamos a poder confirmar cuándo se realizará”, aseguró el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en diálogo con Energía On.

Además, Martínez confirmó que en “este momento” estaba por ingresar a la reunión con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que llegaron hace unos días al país, para presentarles toda la política energética del país. Dentro de las presentaciones, están los diversos planes y herramientas, como el nuevo Plan Gas, que podrían ser anunciados en el corto plazo.

La postergación de la visita del presidente tiene que ver principalmente por cuestiones de agenda. La visita que realizó Fernández, Martínez y parte del equipo a La Rioja el pasado martes, obligó a reajustar los compromisos que estaban agendados.

“Estuvimos en La Rioja con el presidente y la llegada de la gente del Fondo retrasó los últimos detalles del Plan Gas, así que hasta que no esté todo cerrado no vamos a anunciarlo”, señaló Martínez y confirmó que el anuncio y la visita del presidente a Neuquén van de la mano.

“Para Alberto la política tiene que tener una visión Federal, y por eso el anuncio lo quiere hacer desde donde pasan las cosas”, sumó.

Por último, el secretario de Energía precisó que la presentación que realizará a los emisarios del FMI involucra no solo a lo vinculado con los hidrocarburos, sino también a las energías renovables y otros proyectos como los hidroeléctricos. “Chihuido es un tema prioritario que tengo en carpeta”, concluyó Martínez.