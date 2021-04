Se repite la misma historia

NEUQUÉN

La historia se repite: piquetes en todos lados, estatales reclamando cortando rutas y caminos, instituciones que no tienen insumos, rutas y caminos en mal estado, no hay combustible, falta de alimentos, un gobierno que mira para otro lado, gremios que transaron sin mirar las consecuencias, un partido provincial que no hace respetar las leyes pero tampoco dialoga para evitar conflictos.



Esta historia la hemos vivido innumerables veces y la sociedad, que no tiene memoria, después de un tiempo vuelve a votar a los mismos ineptos. Otros como “figureti” tratando de sacar rédito de el conflicto, como Rioseco que no sabemos de donde salió pero opina por todos lados y ni votos tiene.



Esto pasa en una de las provincias más ricas y con rutas, caminos, destruidos. sueldos que no superan el nivel de pobreza después de gobiernos nacionales deplorables.

¿Hasta cuándo soportaremos esta realidad que nos toca vivir?, ¿hasta cuándo seguiremos luchando para no ser pobres en esta provincia?, ¿y hasta cuándo soportaremos a la casta política que en medio de un conflicto se aumenta los sueldos mientras el resto pelea para no estar bajo la línea de la pobreza.



Lo que nos resta es la esperanza de que dialoguen y comiencen a trabajar para toda la comunidad y dejen de robarnos el presente y el futuro.



Ariel Tomás Barros Erxilape

DNI 17.757.248