Fuertes versiones en España sobre el retiro del Kun Agüero

El periodista español Gerard Moreno anunció hoy que Sergio Agüero se retirará del fútbol por sus problemas cardíacos y en las redes sociales ya le están enviando mensajes al futbolista, de gran carrera.

Cabe recordar que hace unos días la información también circuló y fue el propio Kun el que salió a desmentirla a través de su cuenta de twitter. Por ahora no hay información oficial pero los rumores volvieron a ser muy fuertes.

Hace tres semanas, el delantero surgido en Independiente sintió un dolor en el pecho y tuvo que ser reemplazado en el entretiempo del partido entre su equipo, Barcelona, y Alavés por la Liga de España.

A las pocas horas se avisó que el jugador debía permanecer tres meses sin jugar para realizar un tratamiento que determine si podía regresar o no a la actividad profesional.

La semana pasada surgió, por primera vez, una versión del retiro de Agüero del fútbol profesional, pero el Kun la desmintió con un mensaje en su redes.

En este caso, el periodista Moreno anunció en su canal de twitch la noticia que recorre el mundo. Según esa misma versión, el Kun anunciaría su retiro la próxima semana en una conferencia de prensa. En concreto, la arritmia que padece no sería compatible con la alta competencia.

Si se concreta, sería una noticia de alto impacto por tratarse de uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos en el fútbol mundial. Además, integra la selección argentina desde hace 15 años y fue parte del plantel campeón de América en Brasil. De hecho, su última publicación en twitter fue una felicitación para sus compañeros de la albiceleste por haber clasificado al Mundial de Qatar.

Sobre este tema, Agüero declaró hace unos días: »Según lo que me digan la otra semana o en las siguientes pruebas, veré qué se hace. Si me dicen que no puedo seguir más y bueno, no sigo más, pero tengo que esperar realmente las pruebas y los resultados”.