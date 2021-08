Se sorteó la Champions: el PSG de Messi y el City están en el mismo grupo

Hoy se sortearon los ocho grupos para la Champions League 2021/2022 y hay varios grupos interesantes, entre ellos el que integran PSG de Francia y Manchester City de Inglaterra.

Ese duelo implica un nuevo enfrentamiento entre Lionel Messi, flamante refuerzo del equipo galo y Pep Guardiola, entrenador de los 'citizens' que están cerca de incorporar a Cristiano Ronaldo. Sin dudas, asoma como uno de los choques con más condimentos para la etapa inicial del certamen.

El enfrentamiento se dará por el grupo A que completan Leipzig de Alemania y Brujas de Bélgica. El conjunto teutón tiene poderío económico ya que es financiado por la empresa del energizante Red Bull, mientras que los belgas intentan sumar como refuerzo a Sebastián Villa, el colombiano que pertenece a Boca pero no está jugando.

Por su parte, Chelsea, campeón defensor, quedó en el grupo H con Juventus, Zenit y Malmoe de Suecia. Los dirigidos por Tuchel tienen la difícil misión de repetir el título que lograron hace un par de meses, justamente ante el City.

