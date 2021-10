Se viene la temporada de pesca en la Patagonia y ya podés descargar el Reglamento 2021/2022

Parece mentira después de tanto encierro, pero ya estamos a menos de 10 días: se viene el momento tan esperado por una legión de pescadores. La temporada arrancará el lunes 1 de noviembre y para saber qué está permitido y qué no, nada mejor que leer en detalle el Reglamento de Pesca Deportivo Continental Patagónico 2021/2022. En sus primeras páginas, luego de aclarar que las autoridades de aplicación son las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, establece el valor de los permisos.

Para pescadores argentinos o extranjeros residentes en el país:

* Permiso residente país diario (RP-D): $ 400

* Permiso residente país semanal (RP-S): $ 800

* Permiso residente país temporada (RP-T): $ 1.600

* Permiso residente país menores, de 13 a 17 años inclusive, temporada (RPM-T): $ 400

* Permiso para residentes país mayores de 65 años, jubilados, pensionados, menores de hasta 12 años y personas con capacidades diferentes con acreditación oficial de tal (RP-JPM): sin cargo.

Para pescadores extranjeros no residentes en el país:

* Permiso no residente país diario (E-D): $ 2.400

* Permiso no residente país semanal (E-S): $ 6.400

* Permiso no residente país temporada (E-T): $ 12.800

Permisos Adicionales de Trolling (debe contarse, además, con un permiso ordinario), para todos los pescadores:

* Permiso para pesca de arrastre o trolling diario (AT-D): $ 800

* Permiso para pesca de arrastre o trolling semanal (AT-S): $ 1.600

* Permiso para pesca de arrastre o trolling temporada (AT-T): $ 3.200

Del salmón del Atlántico (en todos los ambientes es de devolución obligatoria) a la carpa (en todos los ambientes su captura extractiva es sin límite), el Reglamento describe en el caso de cada especie (trucha marrón, fontinalis y arco iris, pejerrey bonaerense, perca, pejerrey, patagónico) si es posible sacrificar un pez y cuándo.

También repasa las modalidades de pesca, equipos y señuelos autorizados y el límite de acopio y tallas. Tras informar que la pesca solo está permitida en horas de luz diurna y que cada pescador no puede usar simultáneamente más de un equipo de pesca, el Reglamento señala otras restricciones y recomendaciones de importancia que podés conocer leyéndolo en detalle en este enlace, donde podrás descargarlo.