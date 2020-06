Según la oposición, en Centenario "el Comité de Emergencia no funciona"

Aunque Centenario no tiene casos activos de coronavirus, sus habitantes han sido testigos de los estragos de la enfermedad: un comerciante de 78 murió y cuatro personas más padecieron la afección a principios de abril, todos contactos estrechos entre sí. Desde que los contagiados se recuperaron, la ciudad no volvió a registrar casos y el Comité de Emergencia no volvió a reunirse, como así tampoco se entregaron más informes sobre la situación en la localidad.

Es lo que denuncia el bloque de concejales de Somos Centenario. "En Centenario el Comité de Emergencia no funciona. Está acéfalo", declaró el edil Daniel Estévez. El intendente, Javier Bertoldi, dijo que "cuando haga falta" se reunirán.

Los concejales de la oposición presentaron una nota el 20 de mayo, junto representantes del hospital Natalio Burd, la Cámara de Comercio y Bomberos Voluntarios, exigiendo al Ejecutivo que convoque al Comité de Emergencia a una reunión. Sostienen que desde el 13 de abril no se reúnen.

Estévez indicó que el 9 de abril sancionaron una ordenanza para que el Municipio integre a dos concejales de la oposición dentro del Comité. Señaló que el Ejecutivo la homologó el 13 de abril, durante la última reunión.

El concejal informó que la normativa impone que las autoridades municipales envíen un informe sobre el manejo de la situación sanitaria en la localidad cada 15 días, cosa que no ocurrió según el concejal. Aseveró que el último documento que enviaron fue el que surgió de la reunión del 13 de abril.

"Si piensa que no hay nada para discutir, que lo informe", enfatizó Esteves, pues insistió en que es una obligación del Ejecutivo. De todas formas, remarcó que en Centenario hay sectores vulnerables de la población que requieren de la asistencia del Municipio.

"Necesitamos fundamentalmente que informe sobre la situación sanitaria, los protocolos y las acciones que se han tomado en el contexto de pandemia", manifestó y señaló que es lo que se hace "en todos lados". Afirmó: "en Centenario el Comité de Emergencia no funciona. Está acéfalo".

El concejal subrayó que la gran cantidad de casos que se registraron en la capital neuquina debería ser una preocupación para el Municipio, ya que la localidad se encuentra a tan sólo 15 kilómetros de distancia. Además sostuvo que hay que estar alerta por la cercanía con Río Negro, una provincia considerada de riesgo.

"La situación es delicada y hay que tomar los resguardos", enfatizó. Indicó que por ello están trabajando en un proyecto de ordenanza para disponer de un puesto sanitario en cada acceso a la ciudad: "No vemos que en Centenario hayan controles". Remarcó que no haría falta aprobar la ordenanza si el Ejecutivo convocara al Comité de Emergencia.

Estévez dijo que la intención de la oposición no es que el Municipio "rinda cuentas", sino que pretenden trabajar en conjunto para todos los vecinos de Centenario.