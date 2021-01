Series para disfrutar y maratonear este fin de semana

Equinox (Drama siniestro, Netflix)



Con una premisa tan escalofriante como su desarrollo, esta serie creada por Tea Lindeburg se ubicó rápidamente entre las más vistas de la plataforma en Argentina, trepando a la 7° posición del Top 10 de series.

“Atormentada por las visiones tras la desaparición de su hermana y sus compañeros de clase hace 21 años, Astrid inicia una investigación que descubre la oscura realidad”, reza la sinopsis provista por Netflix.





Está protagonizada por Danica Curcic, Karoline Hamm, Viola Martinsen, Lars Brygmann y Hanne Hedelund; y es otra producción escandinava de alto nivel.

La primera temporada, única hasta ahora, cuenta con 6 episodios de entre 40 y 50 minutos de duración aproximadamente.



Cuando cae la noche (Policial, Amazon)



Con la premisa típica de un policial de construir la historia a partir del hallazgo de las víctimas, “Cuando cae la noche” trae una trama más que atrapante acompañada de buenas actuaciones.

“Un asesino en serie comienza una matanza. Sin piedad y cruelmente, acaba con la vida de aquellos que están atados por la culpa y son responsables de la muerte de sus seres queridos”, explica el resumen.





Está protagonizada por Krystof Hádek, Johana Matousková y Leos Noha; y es dirigida por Tomás Barina.

Cuenta con seis episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno, y fue estrenada en 2018, pero se añadió recientemente al catálogo de Amazon.



I Know This Much Is True (Drama, HBO Go)



Con una propuesta dramática que seguramente logrará el interés de todo el público, y un elenco repleto de grandes profesionales, “I Know This Much True” es una de las series más interesantes del catálogo de HBO.

“Dominick Birdsey lidia con las repercusiones del violento colapso público de su hermano gemelo Thomas, y reflexiona sobre los eventos que lo llevaron al episodio”; explica la sinopsis de la serie.





Consta de 6 episodios, está basado en la novela homónima de Wally Lamb, y es protagonizada por Mark Ruffalo, Melissa Leo, John Procaccino y Rob Huebel.



Por dentro de Pixar (Familiar, Disney+)



Uno de los detalles más interesantes del arribo de Disney Plus a nuestro país no fue solo el enorme catálogo de clásicos, sino también la gran cantidad de material detrás de escena que la compañía de entretenimiento posee sobre absolutamente todo lo que produce.





En este caso, al hablar de “Por dentro de Pixar”, encontramos “una serie documental de historias personales y cinematográficas que brindan una mirada interna de la gente, el arte y la cultura de Pixar Animation Studios”, según explica la plataforma de Disney+.

Cuenta con 5 episodios cortos, de menos de 20 minutos de duración, pero muestra grandes trabajos para distintas películas, series y hasta cortos multipremiados de Pixar. ¿Te lo vas a perder?