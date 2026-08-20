Aeroparque cerrará durante más de dos días: cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas la próxima semana por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida afectará a unos 900 vuelos nacionales e internacionales, que deberán ser reprogramados o trasladados temporalmente a Ezeiza.

El cierre comenzará el martes a las 9 y se extenderá hasta el jueves a las 16. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes, según informó Aeropuertos Argentina.

Aeroparque: qué pasará con los 900 vuelos afectados por el cierre

De los 900 vuelos alcanzados por la medida, cerca del 40%, unos 360, fueron reprogramados por las aerolíneas. Los 540 restantes serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante el cierre.

Los vuelos internacionales que tenían previsto operar desde Aeroparque también serán derivados a Ezeiza. Allí se esperan unas 940 operaciones durante el período, frente a un promedio habitual de 530, lo que representa un incremento cercano al 80%.

La reubicación de vuelos y los cambios de horarios quedaron a cargo de cada compañía aérea. Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar previamente el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

En los períodos previos y posteriores al cierre durante esas dos jornadas se estima que concentrará alrededor de 180 vuelos.

Por qué Aeroparque estará cerrado y qué obras realizarán en la pista

El cierre responde a trabajos de mantenimiento preventivo sobre la pista principal. Según Aeropuertos Argentina, las fechas fueron elegidas para reducir el impacto sobre las operaciones y facilitar la redistribución de vuelos hacia Ezeiza.

Las tareas forman parte de un plan de mejora integral para Aeroparque, que contempla una inversión de 85 millones de dólares. El objetivo es ampliar distintos sectores y acompañar el crecimiento de la actividad aeroportuaria.

Entre las obras previstas figuran la ampliación de controles de seguridad, la incorporación de mejoras tecnológicas en el hall de check-in y una nueva sala VIP. También se contemplan espacios para personas con discapacidad y adultos mayores y nuevos locales gastronómicos.