Feriados en septiembre 2026: ¿habrá fin de semana largo en Argentina?

Tras el reciente descanso del 17 de agosto, por el homenaje al General José de San Martín, miles de trabajadores y familias ya consultan el esquema laboral de septiembre 2026.

La duda recurrente sobre si rigen nuevos feriados en septiembre 2026 encuentra una respuesta concreta en los registros de la Jefatura de Gabinete de la Nación: el calendario oficial no contempla ningún feriado nacional, de alcance general para toda la población durante este periodo.

De esta manera, septiembre 2026 se consolida como un mes de plena actividad productiva, comercial y escolar en todo el país.

Días no laborables y festividades religiosas durante los feriados en septiembre 2026

Pese a la ausencia de asuetos generales, la normativa vigente sí reconoce excepciones puntuales de culto. La Ley 27.399, de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, estipula fechas de descanso exclusivo para los habitantes que profesen la religión judía:

Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná) : desde la tarde del viernes 11, y durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre 2026.

: desde la tarde del viernes 11, y durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre 2026. Día del Perdón (Iom Kipur) : lunes 21 de septiembre 2026.

: lunes 21 de septiembre 2026. Sucot: sábado 26 y domingo 27 de septiembre 2026.

Para estos casos, la legislación argentina determina que los trabajadores que profesen dicho credo tienen derecho a no prestar tareas laborales, sin sufrir descuentos en sus haberes regulares.

El próximo fin de semana largo de 2026: cuándo cae y qué se conmemora

Para disfrutar de un nuevo receso extendido, de alcance masivo, habrá que esperar hasta el mes próximo. El siguiente fin de semana largo tendrá lugar a partir de una importante efeméride histórica:

Lunes 12 de octubre 2026: se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al tratarse de un feriado nacional que coincide directamente con el inicio de la semana, se estructurará un descanso de tres jornadas consecutivas (sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre 2026).

En el plano legal, rigen los términos de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744): quienes deban prestar servicios durante el 12 de octubre 2026 cobrarán el 100% de recargo sobre la jornada habitual (remuneración doble), beneficiando la actividad turística y el descanso en las distintas regiones del país.