Fomentar Empleo vs. Volver al Trabajo: diferencias clave en los programas del Gobierno

En el marco de la reestructuración integral de las políticas de asistencia y promoción laboral del Gobierno nacional, la reciente acreditación de fondos para el programa Fomentar Empleo generó dudas y consultas recurrentes entre los antiguos beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

Ante la circulación de versiones sobre posibles reactivaciones en las transferencias directas, el Ministerio de Capital Humano precisó que Fomentar Empleo, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social constituyen tres líneas públicas independientes con normativas, padrones y condiciones de cobro completamente diferenciadas.

Mientras las cuotas del programa Volver al Trabajo permanecen interrumpidas en sede judicial, los pagos de $78.000 vinculados a Fomentar Empleo se destinan exclusivamente a quienes asisten a trayectos formativos presenciales.

Cuáles son las diferencias entre Fomentar Empleo y Volver al Trabajo de Capital Humano

Aunque ambas iniciativas dependen de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, su origen y funcionamiento técnico responden a matrices distintas:

Fomentar Empleo : es una política pública de inserción laboral creada para brindar asistencia económica temporal ligada a la realización efectiva de cursos de capacitación, prácticas formativas e intermediación laboral.

: es una política pública de inserción laboral creada para brindar asistencia económica temporal ligada a la realización efectiva de cursos de capacitación, prácticas formativas e intermediación laboral. Volver al Trabajo : surgió como una de las dos divisiones del disuelto Potenciar Trabajo con una asignación mensual directa, cuya liquidación habitual quedó suspendida tras cumplirse los plazos previstos y revocarse la medida cautelar que sostenía los pagos provisorios.

: surgió como una de las dos divisiones del disuelto con una asignación mensual directa, cuya liquidación habitual quedó suspendida tras cumplirse los plazos previstos y revocarse la medida cautelar que sostenía los pagos provisorios. Acompañamiento Social: la otra rama del ex Potenciar Trabajo, orientada a adultos mayores y madres de familias numerosas, cuya vigencia continúa prorrogada por resolución oficial hasta 2028.

Si bien la Resolución 832 de la cartera laboral equiparó en su momento el importe de referencia de Fomentar Empleo en $78.000 mensuales, igualando la cifra nominal que manejaba Volver al Trabajo, la equivalencia de montos no implica una unificación de prestaciones ni habilita cobros automáticos sin contraprestación formativa.

Por qué estar registrado en Fomentar Empleo no garantiza el cobro de los $78.000

Una parte de los extitulares de Volver al Trabajo fue migrada o vinculada, de manera automática, a la base de datos de Fomentar Empleo. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Capital Humano remarcaron que el solo hecho de figurar activo en el padrón no da derecho a la percepción de los $78.000.

La ayuda económica mensual de Fomentar Empleo está condicionada a las siguientes reglas:

Modalidad presencial obligatoria : desde fines de 2025 se discontinuó el subsidio para cursos virtuales. El incentivo económico se abona únicamente a quienes acreditan asistencia y regularidad en capacitaciones presenciales o semipresenciales.

: desde fines de 2025 se discontinuó el subsidio para cursos virtuales. El incentivo económico se abona únicamente a quienes acreditan asistencia y regularidad en capacitaciones presenciales o semipresenciales. Liquidación por curso activo : el cobro cesa una vez finalizado el dictado de la capacitación o si se registran inasistencias injustificadas.

: el cobro cesa una vez finalizado el dictado de la capacitación o si se registran inasistencias injustificadas. Diferenciación con Volver al Trabajo: la falta de resolución judicial favorable en la Corte Suprema mantiene las cuentas de Volver al Trabajo sin acreditaciones previstas para los meses en curso.

Cómo inscribirse a cursos presenciales de Fomentar Empleo en el Portal Empleo

Para postularse a las capacitaciones habilitadas y acceder a la asignación económica de $78.000 del programa Fomentar Empleo, los interesados deben gestionar su vacante a través de los canales institucionales oficiales: