AFIP: Qué pasará con el reintegro en la compra de carnes con débito en febrero 2024

Hace algunas semanas, AFIP dio de baja la página web que mantenía activa la consulta para el régimen de reintegros del 10 por ciento a quienes compraban en las carnicerías registradas con tarjetas de débito. Y la situación parece mantenerse durante el mes de febrero, bajo la gestión presidencial de Javier Milei.

De igual manera que lo hizo con el programa «Compre sin IVA», que se había iniciado en la gestión de Alberto Fernández, el gobierno de Milei dio de baja el reintegro en la compra de carnes que permitía el acceso al alimento a muchas personas.

El beneficio de AFIP regía entonces para la compra de carne y consistía en un reintegro del 10% del monto de la operación realizada en carnicerías, en todo el país. La devolución tenía un tope de hasta $2.000 mensuales, algo que nunca se actualizó desde el lanzamiento del programa pese al sostenido aumento de precios.

La norma también otorgaba a los comercios inscriptos en el régimen algunos alivios impositivos, y eran las entidades financieras quienes acreditaban la suma en las cuentas de los consumidores finales a los cuatro días de concretada la operación.

Por el momento, el gobierno de Javier Milei no ha decidido reactivar este beneficio para la compra de carnes, lo que impacta directo tanto en los bolsillos de los consumidores como en los de los vendedores de carne de todo el país.

Qué cortes de carne bajaron de precio en Neuquén

Hace pocos días atrás, los carniceros de Neuquén informaron que el consumo disminuyó hasta un 50% durante diciembre y enero a pesar de la baja de precios en la región. Como consecuencia, desde la Cámara de Comercio de Neuquén (CCN) comunicaron que los precios en los cortes bajaron hasta un 35%.

Según el registro de algunos carniceros de Neuquén, los precios bajaron en todos los cortes. «Fue una baja de precios general, y se espera que la próxima semana bajen aún más«, explicó uno de los comerciantes.

Si bien desde la CCN informaron que el precio de la carne llegó a bajar hasta un 35%, los carniceros explicaron que por el momento no se llegó a aplicar en sus góndolas. «Los precios bajaron, eso es una realidad, pero también bajan porque no hay consumo. Nosotros no estamos listos para decir que fue una baja del 35% porque estaríamos mintiéndole a los clientes«, manifestó.