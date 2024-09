Alerta Pensiones No Contributivas: el gobierno de Javier Milei limita su acceso a partir de hoy

A través del Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la limitación en las condiciones de acceso para las Pensiones No Contributivas (PNC) que otorga ANSES. La determinación está vinculada a la investigación de las denuncias por irregularidades presentadas ante la Justicia, sobre las anomalías en el otorgamiento de la prestación. Te contamos cuáles son los cambios.

Cambios en las Pensiones No Contributivas: ¿a cuáles afecta?

El gobierno nacional estableció cambios en el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), considerando que en estas se han detectado la mayor cantidad de irregularidades. En este marco, el organismo podrá solicitar la reevaluación a los titulares de la prestación.

En tanto, a partir de este lunes se estableció que las PNC por invalidez no son compatibles con el empleo registrado, una regla que no estaba prevista anteriormente en la adjudicación de los montos solicitados para esta prestación.

Los nuevos requisitos para cobrar las Pensiones No Contributivas

Así, los nuevos requisitos para cobrar las Pensiones No Contributivas por Invalidez incluyen la comprobación de una incapacidad laboral del 66% o superior, acreditándose con el Certificado Médico Oficial (CMO) y la documentación respaldatoria correspondiente.

Además, para la adjudicación de estas PNC se contempla:

* la ausencia de empleo formal, es decir que los beneficiarios ya no pueden tener un trabajo previo a la solicitud.

* la acreditación de la identidad, edad y nacionalidad con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

* no tener un ingreso externo, es decir que no deben cobrarse otras prestaciones de ANSES.

* no tener bienes a nombre del titular.

* no estar privado de la libertad por ninguna causa.

Cabe recordar que las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, en su mayoría, son un beneficio equivalente al 70% de la jubilación mínima, que también otorga el organismo previsional, y al igual que esta se ajusta conforme a la nueva fórmula de movilidad.