Pensiones No Contributivas esperan aumentos: ¿qué pasará con el bono de octubre 2024?

En octubre 2024, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES recibirán un aumento en sus haberes, debido a la actualización estimada con la fórmula de movilidad que implementa el gobierno nacional desde hace algunos meses. Junto a este incremento, también se estipula que se repetirá el pago del bono, como refuerzo para sostener económicamente a este sector de la población. Conocé qué pasará con este monto durante el próximo período.

PNC: ¿De cuánto será el bono de ANSES para las Pensiones No Contributivas en octubre 2024?

Desde el inicio de este año, el gobierno nacional estableció el pago de un bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos, incluyendo a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), hasta alcanzar el tope del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se actualizará nuevamente en octubre 2024.

Sin embargo, medios nacionales indican que el gobierno de Javier Milei estaría en condiciones de aumentar el bono de 70 mil a 90 mil pesos para octubre 2024, es decir un incremento de alrededor del 28%. Esto estaría vinculado con las actualizaciones correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC), señala el sitio Econoblog.

Por el momento, no hay confirmaciones al respecto. Primero, el gobierno nacional deberá ratificar el pago del bono de octubre 2024 para las Pensiones No Contributivas (PNC) y otros haberes previsionales a través de su publicación en el Boletín Oficial. De hecho, durante septiembre 2024 también se especuló con el aumento de este monto, pero finalmente no sucedió.

PNC: ¿Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en octubre 2024?

Finalmente, se estimó que el Índice de Precios de agosto 2024 fue del 4,17%, según lo informado por INDEC el pasado miércoles, y este incremento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC), de igual forma que otras prestaciones previsionales que otorga ANSES.

Así, la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) alcanzará los 195.456 pesos durante octubre 2024, a lo que se estima que se sumará el nuevo bono decretado por el gobierno nacional para equiparar los haberes de los jubilados y pensionados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que podría incluso traer novedades.

Cabe tener en cuenta que los beneficiarios de la PUAM cobran haberes similares a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, aunque estas últimas reciben haberes menores dado que se estiman como un porcentaje de las jubilaciones actualizadas con el Índice de Precios (IPC) mensual.