Aumentan las Pensiones No Contributivas: ¿Cuánto cobro en octubre 2024?

En octubre 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) aumentarán a la par de las jubilaciones de ANSES, correspondiéndose esto con la nueva fórmula de movilidad establecida por el gobierno nacional. Así, repasamos a continuación cuánto cobrarán estas prestaciones, con la actualización.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante octubre 2024

Las jubilaciones y pensiones aumentarán durante octubre 2024 en un 4,17%, alcanzando esta actualización a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), en todas sus categorías. Estos serían los montos:

Pensión No Contributiva por Invalidez: $171.024,31

Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos: $244.320,45

Pensión No Contributiva por Vejez: $171.024,31

A estas sumas, habrá que agregarle la incorporación del bono para las Pensiones No Contributivas que viene otorgando el gobierno nacional mes a mes, que se estima que quedará en los mismos totales que en los calendarios de pago anteriores.

De cuánto sería el bono para jubilados y pensionados, en octubre 2024

Desde comienzos de este año, el gobierno de Javier Milei abona una suma extra de 70 mil pesos a jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos, incluyendo a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), hasta alcanzar el tope del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se actualiza mes a mes, haciéndolo en octubre también.

Medios nacionales indicaron que el gobierno de Javier Milei estaría en condiciones de aumentar el bono de 70 mil a 90 mil pesos en octubre 2024, es decir que considera un incremento de alrededor del 28%. Esto estaría vinculado con las actualizaciones correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según señala el sitio Econoblog.



Cabe aclarar que, por el momento, no hay confirmaciones al respecto. Es que, primero, el gobierno nacional deberá ratificar el pago del bono de octubre 2024 para las Pensiones No Contributivas (PNC) y otros haberes previsionales a través de su publicación en el Boletín Oficial. De hecho, durante septiembre 2024 también se especuló con el aumento de este monto, pero finalmente eso no ocurrió.