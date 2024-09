Aumentan las Pensiones No Contributivas en octubre 2024: de cuánto será el incremento

Al igual que las jubilaciones, las Pensiones No Contributivas de ANSES recibirán un nuevo aumento durante octubre 2024, correspondiéndose este con la nueva fórmula de movilidad establecida por el gobierno nacional. Te contamos de cuánto será la prestación en el mes entrante.

Pensiones No Contributivas (PNC): Cuánto cobro en octubre 2024

El Índice de Precios de agosto 2024 fue del 4,17%, según lo informado por INDEC este último miércoles, y el incremento alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, de igual forma que otras prestaciones previsionales.

Así, por ejemplo, la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) alcanzará los 195.456 pesos durante octubre 2024, a lo que se estima que se sumará un nuevo bono decretado por el gobierno nacional para equiparar los haberes de los jubilados y pensionados.

Cabe tener en cuenta que los beneficiarios de la PUAM cobran sumas similares a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, aunque estas últimas reciben haberes menores dado que se estiman como un porcentaje de las jubilaciones actualizadas.

Quiénes dejan de cobrar la Pensión No Contributiva (PNC) de forma definitiva

Según se informó oficialmente, la entrega de Pensiones No Contributivas de ANSES se encuentra bajo control a través de diversas auditorías que intentan determinar si corresponde o no el otorgamiento de estas. Principalmente, serán dadas de baja aquellas PNC por invalidez laboral, entre aquellas personas que se determine que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Entre los principales motivos de suspensión de las Pensiones No Contributivas (PNC), se indicó que se controlará la posesión de bienes no declarados, la contratación en empleo formal y la presentación de documentación médica falsa, incluyendo la repetición de radiografías entre varios expedientes para justificar la invalidez laboral.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral se destinan a personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad o enfermedad diagnosticada, dependiendo su sustento exclusivamente de este beneficio otorgado a través de ANSES.