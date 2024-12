ANSES: ¿Cuánto se cobrará de Pensión No Contributiva en 2025?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES se actualizaron en diciembre 2024 en un 2,69%, porcentaje acorde al reciente registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de INDEC a partir de la última implementación de la fórmula de movilidad jubilatoria, lo que elevó los montos de cara al depósito del aguinaldo. Además, los beneficiarios que no alcancen la mínima reciben el bono extra de 70 mil pesos.

Para 2025, se proyecta también que las Pensiones No Contributivas (PNC) aumenten al ritmo de la inflación, según lo previsto por el nuevo ajuste por movilidad establecido por el gobierno de Javier Milei y de acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos meses. Qué se sabe hasta ahora.

Pensiones No Contributivas de ANSES: a cuánto llegarán en 2025

Este año, el gobierno de Javier Milei estableció una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que actualiza los haberes de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC mensualmente.

Esta fórmula de movilidad jubilatoria implica que los haberes previsionales, entre los que se incluyen las Pensiones No Contributivas (PNC), se ajusten de forma automática cada mes. Se estima que esta medida se trasladará a los próximos meses del año que inicia, teniendo en cuenta el IPC del mes anterior.

Con esta fórmula de movilidad, cabe tener en cuenta que no hay un aumento mínimo garantizado para jubilados y pensionados, entre quienes se incluyen los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), ya que el propósito de esta es asegurar que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación mes a mes.

Además se advirtió que en caso de que haya una posibilidad de inflación negativa durante el gobierno de Javier Milei, los haberes no se ajustarán a la baja sino que se mantendrán sosteniendo la última actualización reciente.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuántas se darán de baja en 2025

Según lo advertido por organizaciones especializadas, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) podrían registrar la baja del beneficio previsional durante el año próximo, de acuerdo a lo previsto por el gobierno nacional.

La estimación presupuestaria del gobierno nacional para el año próximo prevé la suspensión de unos 200 mil beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), en el marco de la auditoría general que se lleva adelante a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para detectar irregularidades, siendo las principales afectadas las que se cobran por invalidez.