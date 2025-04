Bloquean las redes sociales en las escuelas de Neuquén: «si es esto, no alcanza»

«Yo creo que no tenemos que dormirnos en los laureles. Es la nueva epidemia del siglo XXI, es una epidemia de salud mental en la que tenemos que proteger a los más débiles que son niños y adolescentes», respondió la legisladora Giselle Stillger (Arriba), aliada del oficialismo, luego de que el ministerio de Educación de Neuquén tomara en parte su iniciativa y dispusiera desde ayer el bloqueo de redes sociales en las escuelas. Consideró «si es esto, no alcanza».

La restricción se aplica únicamente para estudiantes y docentes que se conecten a la red WiFi en las escuelas neuquinas de todos los niveles y modalidades. Quienes lo hagan no podrán acceder desde esta semana a Facebook, Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, Twitch TV, Reddit y Netflix.

Si usan el paquete de datos, ingresarán a las redes sin problemas.

La propuesta de Stillger planteaba el bloqueo total. Estaba previsto que en las sesiones de esta semana el proyecto tomara estado parlamentario. «No voy a pedir el archivo», afirmó la legisladora a diario RIO NEGRO.

«Se pueden bloquear los celulares directamente, cuando vos entrás a la escuela que el celular deje de andar, eso se podría hacer, hay tecnología», agregó. Sostuvo: «seguro que más de la mitad de los chicos usan datos, podrían saltearse esta valla».

«Hay más consenso por la limitación que por la prohibición»

Actualmente en la comisión de Educación se está discutiendo una ley para restringir el uso de celulares en las escuelas. Aún no hay despacho. Stillger promueve directamente la prohibición, o en su defecto una «limitación estricta» que incluya no poder usar los dispositivos en aulas y recreos.

¿Cuándo podría usarse? Cuando la docente lo solicite con un fin pedagógico.

«Las personas que no dimensionan lo que los niños están viviendo en las escuelas, y el resto del día también, es por que no tienen contacto con niños y adolescentes. Cualquiera que tenga contacto con niños y adolescentes lo vive, lo ve. Ve que los chicos no se pueden autogestionar (el uso de redes)», opinó la diputada.

La eventual ley alcanzaría a estudiantes de primaria y secundaria, y quedaría excluida la docencia. «Son adultos y responsables. Cuando están dando clases no deberían estar mirando el celular, eso está mal, el ejemplo que le estas dando a los chicos es contraproducente», señaló Stillger.