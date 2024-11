Adiós a las pensiones por invalidez: quiénes dejan de cobrarlas en diciembre 2024

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez de ANSES cobrarán en diciembre 2024 sus haberes con aumento, de acuerdo al último reajuste salarial anunciado por el gobierno de Javier Milei, junto al bono extra y el aguinaldo correspondiente al cierre del año.

Sin embargo, un grupo de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez no cobrarán sus haberes en diciembre 2024, dado que el gobierno nacional avanza con las auditorías a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se encuentra actualizando las normativas para la entrega de esta prestación. Conocé quiénes dejarán de cobrar en diciembre 2024.

ANSES: quiénes dejan de cobrar las Pensiones No Contributivas por invalidez en diciembre 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que otorga ANSES son prestaciones que tienen como propósito original acompañar a las personas que se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad económica; por esa razón, se otorgan para personas que se encuentran en situación de invalidez laboral, por vejez o para madres de siete hijos, entre otras.

Entonces, ANSES advirtió que no cobrarán la Pensión No Contributiva (PNC) durante diciembre 2024 aquellas personas que no cumplan con los requerimientos establecidos por el organismo previsional, indicados previamente de acuerdo a las características de la prestación mensual. Esta medida incluye a los beneficiarios de aquellas que son por invalidez.

ANSES: cuáles son los requisitos para pedir la Pensión No Contributiva por invalidez

Para cobrar la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez, ANSES acredita los siguientes requisitos para su adjudicación:

Estar incapacitado de forma total y permanente (cuando la invalidez produzca una disminución del 66% o más en la capacidad laboral),

(cuando la invalidez produzca una disminución del 66% o más en la capacidad laboral), No cobrar jubilación, pensión , retiro o prestación contributiva o no contributiva,

, retiro o prestación contributiva o no contributiva, No ser empleado bajo relación de dependencia , monotributista o ser autónomo,

, monotributista o ser autónomo, No contar con ingresos que para subsistir . En caso de los menores de edad se evaluarán los ingresos de los padres o tutores.

. En caso de los menores de edad se evaluarán los ingresos de los padres o tutores. Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país . Los extranjeros deberán acreditar 10 años de residencia.

. Los extranjeros deberán acreditar 10 años de residencia. No estar detenido en establecimientos penitenciarios o estar a disposición de la justicia.

Además, para su otorgamiento ANSES evalúa la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), que ahora debe presentarse en su versión digital.