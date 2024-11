Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas por Invalidez de Anses en diciembre 2024

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses tendrán en diciembre 2024 un aumento del 2,69% por ciento. El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

En paralelo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán, con el calendario de pagos habitual, un bono de hasta 70 mil pesos en el último mes del año. Si bien resta confirmación oficial por parte del Gobierno Nacional, con estos datos es posible calcular los montos que cobrarán las Pensiones No Contributivas de Anses en diciembre 2024.

El monto de las pensiones por invalidez de Anses en diciembre 2024

Con las Pensiones No Contributivas de Anses, el Estado Nacional busca a acompañar a aquellas personas que no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Según detalla Anses en su sitio web, el monto de todas las Pensiones No Contributivas equivalen al 70% de un haber mínimo, salvo la PNC para Madres de 7 Hijos, que es equivalente a un haber mínimo. A continuación, los montos que recibirán las jubilaciones y pensiones de Anses en diciembre 2024. A lo detallado es necesario sumarle el aguinaldo correspondiente, según la prestación:

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Personas con VIH: $181.719 + bono de $70.000= $251.719

Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 o más hijos: $259.598 + bono de $70.000= $329.598

Jubilación mínima: $259.598 + bono de $70.000= $329.598

Jubilación máxima: $1.746.853

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $207.679 +bono de $70.000= $277.679

Pensiones No Contributivas de Anses: el pago en diciembre 2024