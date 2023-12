Anses: ¿hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH y cómo descargar el formulario?

La Anses reiteró la fecha límite para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten el formulario anual obligatorio.

El organismo retiene mensualmente el 20% de la prestación y para su reintegro se debe presentar cada fin de año la Libreta AUH.

Con este documento la Anses verifica la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los distintos controles médicos de los niños.

«Te recordamos que tenés que presentar el formulario de Libreta todos los años. Esta presentación se realiza de forma presencial y no necesitás turno previo. Tenés tiempo hasta el 29 de diciembre de 2023″, reiteró la Anses en su página web.

Anses: qué formulario presentar para cobrar lo retenido de la AUH

Los beneficiarios de la AUH deberán presentar el formulario Libreta PS1.47 para acceder al monto retenido por Anses.

En caso de no presentar la Libreta AUH, no se perderá el acceso al cobro de la prestación pero no podrán cobrar el 20% retenido mes a mes.

Podés descargar el formulario acá: http://surl.li/oltdo