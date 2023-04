ANSES paga el bono a jubilados y pensionados de mayo: enterate a quién corresponde

Con la llegada de mayo, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) indicó que seguirá pagando el refuerzo de ingresos para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una prestación mínima.

Así es que durante este mes se abonará la tercera cuota del bono anunciado por el gobierno nacional, lo que en total asciende a 45 mil pesos para los que menos ingresos tienen.

«Vamos a continuar implementando un refuerzo mensual que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad» había previsto y anunciado el organismo presidido por Fernanda Raverta.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una jubilación mínima, e irá decreciendo de forma progresiva hasta $5.000 mensuales para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos.

Cuáles son las jubilaciones y pensiones que incluyen hasta dos haberes mínimos

Teniendo en cuenta el refuerzo que alcanza a las jubilaciones y pensiones para quienes perciban hasta dos haberes mínimos, repasamos a continuación cuáles son las consideradas.

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones no Contributivas

Con información de Noticias Argentinas.-