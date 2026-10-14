ANSES confirmó un aumento del 1,93% para noviembre 2026: así queda la jubilación mínima con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizará un incremento, del 1,93%, para noviembre 2026 sobre los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un porcentaje que surge de computar los dos decimales exactos de la inflación técnica de septiembre difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), superando el redondeo general del 1,9%.

De esta manera, el piso de la jubilación mínima trepará a $444.158,46, sumando el refuerzo extraordinario de $70.000 para alcanzar un ingreso bruto de $514.158,46, lo que dejará una percepción neta en mano de $500.833,70 tras deducir el aporte de obra social de PAMI, en un mes atípico donde el organismo previsional deberá recalibrar el cronograma bancario fijado en la Resolución 349/2025 frente a los feriados nacionales de noviembre 2026 decretados por el Poder Ejecutivo.

Jubilación mínima ANSES en noviembre 2026: haber bruto, descuento de PAMI y cobro de bolsillo

El cálculo mensual, bajo las reglas del Decreto 274/2024, determina con precisión cuánto dinero en efectivo ingresará a las cajas de ahorro previsional:

Nuevo piso previsional garantizado : el haber mínimo regular se incrementa desde los $435.748,51, vigentes en octubre 2026, hasta los $444.158,46 brutos mensuales.

: el haber mínimo regular se incrementa desde los $435.748,51, vigentes en octubre 2026, hasta los $444.158,46 brutos mensuales. Continuidad del bono extraordinario : los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán el plus de $70.000, alcanzando un ingreso bruto unificado de $514.158,46.

: los que perciben el haber mínimo cobrarán el plus de $70.000, alcanzando un ingreso bruto unificado de $514.158,46. Retención de ley de PAMI : la deducción de obra social del 3% ($13.324,75) se calcula exclusivamente sobre los conceptos remunerativos del haber previsional, y no sobre el refuerzo estatal.

: la deducción de obra social del 3% ($13.324,75) se calcula exclusivamente sobre los conceptos remunerativos del haber previsional, y no sobre el refuerzo estatal. Monto neto de bolsillo : una vez practicada la deducción de PAMI , el saldo en mano asciende a $500.833,70, monto sobre el cual solo se aplicarán retenciones adicionales en caso de cuotas de créditos personales otorgados por el organismo o moratorias en curso.

: una vez practicada la deducción de , el saldo en mano asciende a $500.833,70, monto sobre el cual solo se aplicarán retenciones adicionales en caso de cuotas de créditos personales otorgados por el organismo o moratorias en curso. El efecto del congelamiento del plus: debido a que el bono permanece inalterable desde marzo 2024, el aumento efectivo sobre el ingreso total percibido por quien cobra la mínima se sitúa en el 1,66%, recortando casi tres décimas el impacto del índice de precios.

Calendario de pagos ANSES: por qué deberán adecuar las fechas de noviembre 2026

A diferencia de otros períodos ordinarios, la distribución de los días de pago requerirá adaptaciones operativas por parte de las autoridades previsionales: