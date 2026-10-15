Aguinaldo ANSES diciembre 2026: qué significa la Reparación Histórica y por qué no es un bono extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que la denominada Reparación Histórica reflejada en las liquidaciones del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026 no constituye un bono navideño ni un beneficio extraordinario otorgado de forma reciente, sino la porción reglamentaria del aguinaldo calculada sobre el haber reajustado de quienes suscribieron acuerdos transaccionales bajo la Ley 27260.

Con la llegada del último bimestre del año, ANSES remarcó que dicho concepto corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, integrando tanto la jubilación ordinaria como el suplemento de actualización previsional, mientras que el acceso al detalle de la liquidación podrá auditarse de forma individual a través de la plataforma oficial Mi ANSES.

Reparación Histórica ANSES: el origen legal de la Ley 27260 y los acuerdos homologados

Para dimensionar a qué universo de adultos mayores alcanza este concepto en el recibo, resulta indispensable revisar la génesis del esquema de recomposición:

Creación y marco normativo : el Programa Nacional de Reparación Histórica fue sancionado por el Congreso de la Nación en 2016 mediante la Ley 27260, con el propósito de saldar deudas pendientes por reajuste de haberes y actualizar las jubilaciones de quienes presentaban desfasajes en el cálculo de sus aportes.

: el fue sancionado por el Congreso de la Nación en 2016 mediante la Ley 27260, con el propósito de saldar deudas pendientes por reajuste de haberes y actualizar las jubilaciones de quienes presentaban desfasajes en el cálculo de sus aportes. Adhesión voluntaria (2016-2019) : miles de jubilados y pensionados suscribieron acuerdos individuales entre 2016 y 2019, aceptando una nueva escala salarial a cambio de renunciar a futuros reclamos judiciales contra el Estado nacional o desistir de juicios previsionales en trámite.

: miles de suscribieron acuerdos individuales entre 2016 y 2019, aceptando una nueva escala salarial a cambio de renunciar a futuros reclamos judiciales contra el Estado nacional o desistir de juicios previsionales en trámite. Homologación judicial y patrocinio letrado : cada convenio suscripto requirió la intervención obligatoria de un abogado matriculado —cuyos honorarios fueron solventados directamente por ANSES — y la posterior ratificación por parte de un juzgado federal, otorgándole fuerza de sentencia firme.

: cada convenio suscripto requirió la intervención obligatoria de un abogado matriculado —cuyos honorarios fueron solventados directamente por — y la posterior ratificación por parte de un juzgado federal, otorgándole fuerza de sentencia firme. Incorporación permanente al haber: gracias a este acuerdo, los titulares pasaron a percibir un ingreso mensual sensiblemente superior al básico ordinario, el cual se actualiza mes a mes de manera automática mediante la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024).

El cálculo del aguinaldo ANSES con Reparación Histórica: por qué no representa un bono extraordinario

La liquidación del medio aguinaldo de diciembre 2026 contempla la estructura completa de los ingresos devengados, distinguiendo sumas ordinarias de refuerzos fijos:

La fórmula semestral del SAC : ANSES abona el Sueldo Anual Complementario en dos cuotas (junio y diciembre), calculando exactamente el 50% de la mayor remuneración mensual registrada a lo largo del semestre en curso.

: abona el en dos cuotas (junio y diciembre), calculando exactamente el 50% de la mayor remuneración mensual registrada a lo largo del semestre en curso. Composición del «Aguinaldo Reparación Histórica» : en los recibos de sueldo, el sistema informático del organismo desglosa el cálculo en dos líneas separadas: por un lado, el SAC correspondiente a la jubilación básica; por el otro, el proporcional de aguinaldo derivado exclusivamente del suplemento mensual de la Ley 27260.

: en los recibos de sueldo, el sistema informático del organismo desglosa el cálculo en dos líneas separadas: por un lado, el correspondiente a la jubilación básica; por el otro, el proporcional de aguinaldo derivado exclusivamente del suplemento mensual de la Ley 27260. Diferencia clave con los bonos de fin de año : a diferencia de los subsidios extraordinarios no remunerativos (como el plus congelado de $70.000 oficializado por el Decreto 1108/2026), la Reparación Histórica reviste naturaleza remunerativa, por lo que sí genera aguinaldo propio pero no añade ningún plus extraordinario de fin de año.

: a diferencia de los subsidios extraordinarios no remunerativos (como el oficializado por el Decreto 1108/2026), la reviste naturaleza remunerativa, por lo que sí genera aguinaldo propio pero no añade ningún plus extraordinario de fin de año. Consulta digital en Mi ANSES: los jubilados y pensionados pueden fiscalizar el desglose de su cobro ingresando a anses.gob.ar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a «Jubilaciones y pensiones» y luego a «Consultar recibos de haberes» para auditar los códigos de liquidación correspondientes.

ANSES Reparación Histórica: qué conceptos suman al aguinaldo de diciembre 2026