ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y SUAF del 19 al 23 de octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha, este lunes 19 de octubre 2026, la grilla de desembolsos correspondiente al tramo del 19 al 23 de octubre 2026, período en el cual culminarán las acreditaciones para quienes perciben la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario familiar (SUAF), al tiempo que debutará el pago para los adultos mayores con ingresos que superan el haber básico.

Todas las liquidaciones en curso de ANSES reflejan el incremento oficial del 1,66% derivado de la inflación de dos decimales de agosto y ratificado por las resoluciones del organismo, junto con el refuerzo extraordinario de $70.000 del Decreto 1108/2026, mientras que la gestión para modificar la entidad de cobro en Mi ANSES suma un requisito geográfico indispensable para no perder adicionales en la Patagonia.

Jubilaciones y pensiones ANSES: cronograma confirmado del 19 al 23 de octubre 2026

El esquema de transferencias bancarias, para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), opera el cierre de las mínimas y la apertura de las escalas medias y altas:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51 con bono completo): Lunes 19 de octubre 2026: documentos terminados en 6. Martes 20 de octubre 2026: documentos terminados en 7. Miércoles 21 de octubre 2026: documentos terminados en 8. Jueves 22 de octubre 2026: documentos terminados en 9, completando el esquema regular de la mínima.

($505.748,51 con bono completo): Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo previsional : Viernes 23 de octubre 2026: documentos terminados en 0 y 1, dando inicio al tramo superior que se extenderá hasta la última semana de octubre 2026 .

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AUH, SUAF, Embarazo y Desempleo ANSES: quiénes cobran esta semana de octubre 2026

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados, las prestaciones a la niñez vulnerable y los fondos de desempleo se liquidan bajo la siguiente distribución:

AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : Lunes 19 de octubre 2026: documentos terminados en 6. Martes 20 de octubre 2026: documentos terminados en 7. Miércoles 21 de octubre 2026: documentos terminados en 8. Jueves 22 de octubre 2026: documentos terminados en 9. Valores de bolsillo: en la AUH general, el depósito neto directo es de $125.270,40 por hijo (tras la retención del 20%), alcanzando en Río Negro y Neuquén los $162.852 por menor gracias al diferencial de Zona 1, sumado a la acreditación paralela de la Tarjeta Alimentar. En el SUAF de primer rango, el valor se ubica en $78.304.

: Asignación por Embarazo (AUE) : cobran documentos terminados en 5 (lunes 19), 6 (martes 20), 7 (miércoles 21), 8 (jueves 22) y 9 (viernes 23).

: cobran documentos terminados en 5 (lunes 19), 6 (martes 20), 7 (miércoles 21), 8 (jueves 22) y 9 (viernes 23). Asignación Prenatal : se acreditan documentos terminados en 6 y 7 (lunes 19), y terminaciones 8 y 9 (martes 20).

: se acreditan documentos terminados en 6 y 7 (lunes 19), y terminaciones 8 y 9 (martes 20). Prestación por Desempleo : inicia sus giros el jueves 22 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) y continúa el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 2 y 3).

: inicia sus giros el jueves 22 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) y continúa el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 2 y 3). Asignaciones de Pago Único (APU) y de PNC: los pagos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, junto con las asignaciones de PNC, continúan disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre 2026.

ANSES resumido: cuándo cobra cada prestación esta semana del 19 al 23 de octubre 2026

Fecha de acreditación Jubilaciones mínimas y AUH / SUAF Asignación por Embarazo Haberes mayores a la mínima Prestación por Desempleo Lunes 19 de octubre DNI terminados en 6 DNI terminados en 5 Sin cobros Sin cobros Martes 20 de octubre DNI terminados en 7 DNI terminados en 6 Sin cobros Sin cobros Miércoles 21 de octubre DNI terminados en 8 DNI terminados en 7 Sin cobros Sin cobros Jueves 22 de octubre DNI terminados en 9 (Fin) DNI terminados en 8 Sin cobros DNI terminados en 0 y 1 Viernes 23 de octubre Sin cobros DNI terminados en 9 DNI terminados en 0 y 1 (Inicio) DNI terminados en 2 y 3

Trámite en Mi ANSES: cómo cambiar el medio de pago y la regla estricta para la Zona Austral

Para los beneficiarios que deseen modificar su boca de cobro o migrar hacia billeteras digitales, el sistema previsional contempla un circuito digital específico: