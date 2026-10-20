Libreta AUH: cómo presentar el formulario en Mi ANSES y cobrar el 20% retenido por hijo
ANSES mantiene abierta la carga digital de la Libreta AUH para habilitar el cobro del 20% retenido acumulado. Conocé los pasos en Mi ANSES, cómo validar vacunas y escolaridad, y los plazos de acreditación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda que continúa habilitada la presentación virtual de la Libreta AUH, trámite obligatorio que certifica los controles de salud, el calendario de vacunación y la concurrencia escolar de niñas, niños y adolescentes cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Al completar esta gestión a través de la plataforma digital Mi ANSES, los titulares destraban el desembolso del 20% retenido acumulado a lo largo de los doce meses precedentes, un pago extraordinario que el organismo previsional liquida de forma automática en la cuenta bancaria habitual a los 60 días de aprobada la documentación, conviviendo con los avances de interoperabilidad de la Resolución 290/2026 que busca automatizar gradualmente estos cruces entre salud y educación.
Paso a paso en Mi ANSES: cómo generar, firmar y subir el formulario de la Libreta AUH
El trámite se resuelve de manera completamente remota a través del portal oficial o desde la aplicación móvil, cumpliendo con la siguiente secuencia:
- Consulta inicial en la plataforma: acceder a
anses.gob.aro abrir la aplicación Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de secciones en «Hijos»: dirigirse al menú «Hijos» y hacer clic en «Libreta AUH«, donde el sistema informará qué casilleros (educación, vacunas y salud) ya constan como completados y cuáles figuran pendientes de validación.
- Descarga del formulario 1.47: si resta validar algún área, pulsar la opción para generar e imprimir el formulario único de la Libreta correspondiente a cada hijo.
- Firma en la escuela y el centro de salud: acudir a la institución educativa para que las autoridades completen los datos de escolaridad regular y estampen la firma y sello del directivo, y luego concurrir al hospital o centro de salud para certificar las vacunas de calendario y los controles pediátricos anuales.
- Carga fotográfica en Mi ANSES: tomar una fotografía nítida del formulario en papel firmado, asegurando buena iluminación, legibilidad en los sellos y sin bordes recortados. Ingresar nuevamente a la sección «Libreta AUH«, adjuntar el archivo y confirmar la operación para recibir el comprobante con número de trámite.
Monto del 20% retenido de AUH ANSES: cuánto se cobra por hijo y plazos de pago
La presentación oportuna habilita el reintegro de las sumas reservadas mensualmente durante el año anterior:
- Monto acumulado por hijo: quienes completan la presentación de la libreta perciben la totalidad de los fondos retenidos mes a mes a lo largo del período previo, sumando un saldo promedio que supera los $150.000 por cada menor en el régimen general y montos sustancialmente mayores cuando se trata de la asignación por hijo con discapacidad.
- Escala diferencial en la Patagonia: para las familias radicadas en Río Negro y Neuquén, donde rige el coeficiente de Zona 1, el acumulado del 20% retenido arroja cifras notablemente superiores, inyectando un auxilio económico clave para el presupuesto familiar.
- Plazo de acreditación bancaria: una vez que ANSES revisa el formulario y actualiza el estado a «Aprobado«, el monto retenido se liquida automáticamente a los 60 días corridos, acreditándose en la misma caja de ahorro o billetera digital donde se percibe la prestación mensual.
- Excepción automática hasta 5 años: aquellos hogares con niños pequeños cuyos datos de vacunación y revisiones pediátricas ya fueron transferidos de manera digital al organismo por el Ministerio de Salud no requieren cargar el formulario en papel para percibir los fondos correspondientes.
ANSES: cómo es cada una de las etapas del trámite para presentar la Libreta AUH
|Etapa del trámite
|Canal de gestión
|Documentación requerida
|Plazo de acreditación
|Generación del formulario
|Sitio web Mi ANSES / App
|CUIL y Clave de la Seguridad Social
|Inmediata
|Certificación institucional
|Escuela y Centro de Salud
|Libreta de vacunas y constancia escolar
|Presencial en las instituciones
|Carga digital del legajo
|Sección Libreta AUH en la web
|Foto nítida del Formulario 1.47 completo
|Aprobación en sistema
|Liquidación del acumulado
|Cuenta bancaria de ANSES
|Trámite aprobado y verificado
|60 días tras la presentación
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