Asignación por Nacimiento en noviembre 2026: cuánto paga ANSES y cómo pedir el beneficio en Mi ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,93% sobre la Asignación por Nacimiento a partir de noviembre 2026, ajustando el valor de esta prestación de Pago Único (APU) a $93.035 tras confirmarse la inflación técnica de septiembre difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A diferencia de lo que ocurría en sus inicios, cuando el pago estaba restringido a los asalariados formales del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el alcance del beneficio se extiende plenamente a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo por la vigencia de la Ley 27.611 del Plan de los Mil Días, estableciendo nuevos techos salariales de exclusión y un plazo legal de hasta dos años para gestionar el cobro a través de Mi ANSES.

Asignación por Nacimiento ANSES: quiénes pueden cobrar los $93.035 en noviembre 2026

El cobro de esta suma fija no contributiva contempla tanto a trabajadores registrados como a sectores de la economía informal:

Trabajadores en relación de dependencia (SUAF) : empleados formales del sector privado, trabajadores de temporada y beneficiarios del fondo de desempleo o de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) .

: empleados formales del sector privado, trabajadores de temporada y beneficiarios del fondo de desempleo o de . Titulares de AUH y Asignación por Embarazo : familias en situación de vulnerabilidad o desempleo que hayan percibido cualquiera de estas dos asignaciones durante el mes en que aconteció el parto, garantizado por la Ley 27.611.

: familias en situación de vulnerabilidad o desempleo que hayan percibido cualquiera de estas dos asignaciones durante el mes en que aconteció el parto, garantizado por la Ley 27.611. Topes salariales para el sector formal : para acceder al beneficio, los progenitores bajo el régimen del SUAF no deben exceder el límite individual de $3.271.814 ni superar el tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de $6.543.627.

: para acceder al beneficio, los progenitores bajo el régimen del SUAF no deben exceder el límite individual de $3.271.814 ni superar el tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de $6.543.627. Condición de pago único: el monto de $93.035 se liquida por única vez por cada hijo nacido vivo, cobrándose de forma duplicada o triplicada en caso de nacimientos múltiples.

Trámite de la Asignación por Nacimiento en Mi ANSES: plazos y documentación obligatoria

Para que el organismo previsional apruebe la orden de acreditación bancaria, los padres deben cumplir con las siguientes pautas administrativas:

Ventana temporal de tramitación : la gestión formal puede iniciarse a partir de los dos meses (60 días corridos) del nacimiento y permanece habilitada hasta que el niño cumpla dos años de edad.

: la gestión formal puede iniciarse a partir de los dos meses (60 días corridos) del nacimiento y permanece habilitada hasta que el niño cumpla dos años de edad. Acreditación de vínculos en Mi ANSES : antes de cursar la solicitud, es indispensable corroborar que los datos filiatorios de los progenitores y del bebé figuren registrados y validados en el sistema con el CUIL familiar.

: antes de cursar la solicitud, es indispensable corroborar que los datos filiatorios de los progenitores y del bebé figuren registrados y validados en el sistema con el CUIL familiar. Documentación necesaria : presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) de los padres, DNI del recién nacido y la partida o certificado de nacimiento original.

: presentar de los padres, DNI del recién nacido y la partida o certificado de nacimiento original. Canales de atención: la presentación puede realizarse de forma digital ingresando a la plataforma web mediante la sección de Atención Virtual de ANSES, o bien de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) reservando un turno con anticipación.

Asignación por Nacimiento ANSES: montos actualizados a noviembre 2026