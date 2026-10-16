Asignación por Nacimiento en noviembre 2026: cuánto paga ANSES y cómo pedir el beneficio en Mi ANSES
ANSES fijó el monto de la Asignación por Nacimiento para noviembre 2026, tras el 1,93% del INDEC. Conocé quiénes cobran este pago único del SUAF y la AUH, los requisitos y los topes de ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,93% sobre la Asignación por Nacimiento a partir de noviembre 2026, ajustando el valor de esta prestación de Pago Único (APU) a $93.035 tras confirmarse la inflación técnica de septiembre difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A diferencia de lo que ocurría en sus inicios, cuando el pago estaba restringido a los asalariados formales del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el alcance del beneficio se extiende plenamente a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo por la vigencia de la Ley 27.611 del Plan de los Mil Días, estableciendo nuevos techos salariales de exclusión y un plazo legal de hasta dos años para gestionar el cobro a través de Mi ANSES.
Asignación por Nacimiento ANSES: quiénes pueden cobrar los $93.035 en noviembre 2026
El cobro de esta suma fija no contributiva contempla tanto a trabajadores registrados como a sectores de la economía informal:
- Trabajadores en relación de dependencia (SUAF): empleados formales del sector privado, trabajadores de temporada y beneficiarios del fondo de desempleo o de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
- Titulares de AUH y Asignación por Embarazo: familias en situación de vulnerabilidad o desempleo que hayan percibido cualquiera de estas dos asignaciones durante el mes en que aconteció el parto, garantizado por la Ley 27.611.
- Topes salariales para el sector formal: para acceder al beneficio, los progenitores bajo el régimen del SUAF no deben exceder el límite individual de $3.271.814 ni superar el tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de $6.543.627.
- Condición de pago único: el monto de $93.035 se liquida por única vez por cada hijo nacido vivo, cobrándose de forma duplicada o triplicada en caso de nacimientos múltiples.
Trámite de la Asignación por Nacimiento en Mi ANSES: plazos y documentación obligatoria
Para que el organismo previsional apruebe la orden de acreditación bancaria, los padres deben cumplir con las siguientes pautas administrativas:
- Ventana temporal de tramitación: la gestión formal puede iniciarse a partir de los dos meses (60 días corridos) del nacimiento y permanece habilitada hasta que el niño cumpla dos años de edad.
- Acreditación de vínculos en Mi ANSES: antes de cursar la solicitud, es indispensable corroborar que los datos filiatorios de los progenitores y del bebé figuren registrados y validados en el sistema con el CUIL familiar.
- Documentación necesaria: presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) de los padres, DNI del recién nacido y la partida o certificado de nacimiento original.
- Canales de atención: la presentación puede realizarse de forma digital ingresando a la plataforma web mediante la sección de Atención Virtual de ANSES, o bien de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) reservando un turno con anticipación.
Asignación por Nacimiento ANSES: montos actualizados a noviembre 2026
|Prestación de Pago Único
(APU)
|Monto vigente
octubre 2026
|Monto actualizado
noviembre 2026 (1,93%)
|Beneficiarios habilitados
|Asignación por Nacimiento
|$91.273,00
|$93.035,00
|SUAF, AUH, Embarazo, Desempleo y ART
|Asignación por Matrimonio
|$136.662,00
|$139.300,00
|Trabajadores registrados del SUAF
|Asignación por Adopción
|$545.685,00
|$556.217,00
|SUAF y titulares del Plan 1000 Días
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