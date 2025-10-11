¡Atención Neuquén! CALF anunció nuevos cortes de luz para este domingo: afectarán varias zonas y uno durará seis horas

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este domingo. Las interrupciones durarán varias horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Domingo con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

Los cortes programados son dos y uno de ellos durará hasta seis horas:

De 6:00 a 07:30 h. desde Santiago del Estero hasta Av. 9 de Julio entre Jurado Francisco y Rep. De Italia; Zona aledaña a esquina Salta y Ant. Argentina. El corte será para remodelar línea de Media Tensión para nuevo alimentador.