¡Atención Neuquén! CALF anunció nuevos cortes de luz para este domingo: afectarán varias zonas y uno durará seis horas
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este domingo. Las interrupciones durarán varias horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Domingo con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados
Los cortes programados son dos y uno de ellos durará hasta seis horas:
- De 6:00 a 07:30 h. desde Santiago del Estero hasta Av. 9 de Julio entre Jurado Francisco y Rep. De Italia; Zona aledaña a esquina Salta y Ant. Argentina. El corte será para remodelar línea de Media Tensión para nuevo alimentador.
- De 06:00 a 12:00 h. desde Antártida Argentina a Belgrano entre Jujuy y La Rioja. Fotheringham a La Rioja entre Carlos H Rodríguez y San Martín. El corte para remodelar alimentador de Media Tensión y colocar protección inteligente con telemando, mantenimiento en Subestación Transformadora.
