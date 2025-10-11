Sábado de alerta por tormenta en Río Negro: las horas más complejas por la lluvia, ¿qué pasa en el Alto Valle y Neuquén?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que impactará de lleno en la provincia de Río Negro, aunque podría tener repercusiones en la zona del Alto Valle y en algunos sectores de Neuquén. La advertencia es por fuertes lluvias que podrían complicar la jornada de fin de semana. Mirá el detalle del pronóstico.

El organismo nacional detalló que el temporal de lluvia alcanzará con más fuerza en la zona este de la provincia de Río Negro, afectando la zona costera.

Indicó que todo el área «será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes», y agregó: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas, acompañadas de actividad eléctrica».

Las horas más complejas por la lluvia, ¿qué pasa en el Alto Valle y Neuquén?

Según lo anunciado en el pronóstico, la franja horaria más compleja de este sábado por el fuerte temporal de lluvia será durante la mañana.

Si bien el mayor impacto será hasta el mediodía, el organismo informó que las condiciones de inestabilidad con precipitaciones aisladas, podría mantenerse incluso hasta la noche por lo cual recomendó tomar las precauciones necesarias antes de salir.

En cuanto a la situación en el Alto Valle y Neuquén, estos sectores se encuentran fuera de la alerta por lluvias, pero no se descarta la posibilidad de precipitaciones aunque de manera leve. Ambas regiones estarán marcadas por una jornada de mucha inestabilidad climática.