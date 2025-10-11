Reporte actualizado de cruces fronterizos a Chile: condiciones de este sábado 11 de octubre 2025

¡Atención si tenés pensado cruzar a Chile hoy! Para todos los que viajan desde Neuquén o Río Negro (Patagonia Argentina) este sábado 11 de octubre de 2025, preparamos el reporte más actualizado sobre el estado de los pasos fronterizos para que no te agarre desprevenido.

La primavera en la Cordillera de los Andes es traicionera y las condiciones climáticas pueden cambiar rápido, afectando el tránsito. Antes de salir, chequeá el último informe de circulación en accesos clave como el Paso Cardenal Samoré o Pino Hachado. ¡Acá te contamos si están abiertos, cerrados y cuál es el horario de atención!

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este sábado 11 de octubre 2025?

A continuación, repasamos el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este sábado 11 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: sábado 11 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, a partir de las 9:30.

en horario normal, a partir de las 9:30. Sectores con hielo y equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: sábado 11 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: viernes 10 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: 8 a 20. Consultar horario de barcaza.

Sectores con hielo y barro.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): sábado 11 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: 8 a 20.

Sectores con hielo, barro y aguanieve.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: sábado 11 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Habilitado de 8 a 19.

Calzada mojada por lluvia, posible formación de hielo en sectores.

Pronóstico de nieve ligera en cotas altas y bajas temperaturas.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: sábado 11 de octubre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este sábado 11 de octubre 2025?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este sábado 11 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos anticipa que:

Continúa la presencia de aire frío con períodos de viento del oeste.

Ascienden las temperaturas hacia el miércoles, aire cálido.

Leve inestabilidad en la cordillera, pero disminuye la probabilidad de precipitaciones.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: sábado 11 de octubre 2025

Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

