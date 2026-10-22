ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026: fechas de cobro según DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma integral de pagos, correspondiente a noviembre 2026, para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), ordenando las ventanillas de cobro según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta oportunidad, el esquema iniciará sus transferencias el lunes 9 de noviembre 2026 para quienes perciben la jubilación mínima, garantizando un ingreso de bolsillo de $514.027,73 al integrarse el haber básico reajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de INDEC junto con el refuerzo extraordinario de $70.000, mientras que los haberes superiores abrirán su circuito en la última semana hábil del mes.

Jubilados mínima y PNC ANSES: calendario confirmado de cobro en noviembre 2026

El cronograma oficial de transferencias para los beneficiarios de los tramos de base se distribuirá en dos etapas operativas, bien diferenciadas:

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos) : Lunes 9 de noviembre 2026: documentos terminados en 0 y 1. Martes 10 de noviembre 2026: documentos terminados en 2 y 3. Miércoles 11 de noviembre 2026: documentos terminados en 4 y 5. Jueves 12 de noviembre 2026: documentos terminados en 6 y 7. Viernes 13 de noviembre 2026: documentos terminados en 8 y 9.

: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.027,73) : Lunes 9 de noviembre 2026: documentos terminados en 0. Martes 10 de noviembre 2026: documentos terminados en 1. Miércoles 11 de noviembre 2026: documentos terminados en 2. Jueves 12 de noviembre 2026: documentos terminados en 3. Viernes 13 de noviembre 2026: documentos terminados en 4. Lunes 16 de noviembre 2026: documentos terminados en 5. Martes 17 de noviembre 2026: documentos terminados en 6. Miércoles 18 de noviembre 2026: documentos terminados en 7. Jueves 19 de noviembre 2026: documentos terminados en 8. Viernes 20 de noviembre 2026: documentos terminados en 9.

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ANSES haberes mayores a la mínima: cronograma de pagos para las escalas medias y altas

Para aquellos jubilados cuyos ingresos contributivos superan el piso previsional y no perciben el bono extraordinario completo, el circuito bancario se desplegará en el tramo de cierre mensual:

Martes 24 de noviembre 2026: documentos terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de noviembre 2026: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de noviembre 2026: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre 2026: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre 2026: documentos terminados en 8 y 9, completando el esquema previsional del mes.

ANSES montos de cobro de jubilados: básico actualizado, bono congelado y PUAM

Las sumas que se depositarán de manera directa en las cajas de ahorro previsional, durante el undécimo mes del año, contemplan los siguientes valores: