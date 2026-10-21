ANSES: por qué pueden suspender la Pensión No Contributiva por Invalidez y cómo reactivar el pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación técnica con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ratificó los criterios normativos que habilitan la suspensión transitoria o la baja definitiva de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, una prestación mensual no contributiva dirigida a personas con problemas graves de salud que impiden el desempeño en el mercado de trabajo formal.

A diferencia de una caducidad irrevocable, la suspensión administrativa de la Pensión No Contributiva interrumpe temporalmente el giro de los fondos pero reserva el derecho a solicitar la rehabilitación del cobro una vez regularizada la situación documental, resultando clave comprender el impacto de las cartas documento de auditoría, las consecuencias laborales y la limitación reglamentaria fijada por el Decreto 843/2024 sobre los meses no percibidos.

ANSES: suspensión temporal vs caducidad definitiva de la PNC

El régimen legal distingue con precisión el cese preventivo de los desembolsos de la extinción total del expediente asistencial:

Causales de suspensión temporal : implica el congelamiento preventivo del pago sin eliminar el beneficio del padrón general. Se aplica por: Inasistencia injustificada a citaciones de auditoría médica o socioeconómica. Falta de presentación de documentación requerida dentro de los plazos legales. Ingreso a un empleo formal bajo relación de dependencia o alta tributaria en el Monotributo o Régimen General. Detención del beneficiario por orden judicial. Cobro indebido de haberes existiendo incompatibilidades patrimoniales sobrevinientes.

: implica el congelamiento preventivo del pago sin eliminar el beneficio del padrón general. Se aplica por: Causales de caducidad o baja definitiva : supone la cancelación irreversible de la pensión. Opera ante: Fallecimiento real o presunto del beneficiario declarado ante la Justicia. Renuncia expresa y voluntaria al beneficio. Radicación o abandono permanente del país. Falta reiterada de cobro bancario durante tres meses consecutivos sin justificación. Condena penal firme a prisión o reclusión. Desaparición de las condiciones de salud y vulnerabilidad que motivaron el alta original.

: supone la cancelación irreversible de la pensión. Opera ante:

Qué ocurre al ingresar al mercado de trabajo y cómo responder a las auditorías médicas de ANDIS

El ejercicio de actividades económicas formales y las inspecciones territoriales constituyen los dos disparadores más frecuentes de interrupciones de pago:

Suspensión automática por empleo formal : cuando una persona que percibe la Pensión No Contributiva accede a un puesto de trabajo registrado o se inscribe en el régimen simplificado de ARCA , el organismo previsional no anula el beneficio, sino que lo suspende mientras subsista la relación de dependencia o el alta impositiva.

: cuando una persona que percibe la accede a un puesto de trabajo registrado o se inscribe en el régimen simplificado de , el organismo previsional no anula el beneficio, sino que lo suspende mientras subsista la relación de dependencia o el alta impositiva. Rehabilitación sin importar la causa de despido : una vez extinguido el vínculo laboral —ya sea por renuncia, despido o vencimiento de contrato— o tramitada la baja tributaria, el beneficiario puede solicitar inmediatamente que se reactive el cobro de la prestación mediante los canales ordinarios.

: una vez extinguido el vínculo laboral —ya sea por renuncia, despido o vencimiento de contrato— o tramitada la baja tributaria, el beneficiario puede solicitar inmediatamente que se reactive el cobro de la prestación mediante los canales ordinarios. Auditorías sanitarias por carta documento: ANDIS remite notificaciones postales intimando al titular a presentarse en una fecha asignada. Es obligatorio concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el Certificado Médico Oficial (CMO) actualizado junto a estudios clínicos recientes, puesto que la incomparecencia se interpreta como abandono de las obligaciones del titular y acarrea la suspensión inmediata.

Paso a paso: cómo tramitar la rehabilitación de la pensión en la ANSES

Para aquellos beneficiarios a quienes se les haya frenado el depósito mensual, el circuito de reclamo y restitución exige los siguientes pasos: