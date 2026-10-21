ANSES: por qué pueden suspender la Pensión No Contributiva por Invalidez y cómo reactivar el pago
ANSES y ANDIS precisaron las causas de suspensión temporal y caducidad de la Pensión No Contributiva por invalidez. Conocé qué ocurre al ingresar a un empleo formal, los plazos de auditoría y el trámite de rehabilitación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación técnica con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ratificó los criterios normativos que habilitan la suspensión transitoria o la baja definitiva de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, una prestación mensual no contributiva dirigida a personas con problemas graves de salud que impiden el desempeño en el mercado de trabajo formal.
A diferencia de una caducidad irrevocable, la suspensión administrativa de la Pensión No Contributiva interrumpe temporalmente el giro de los fondos pero reserva el derecho a solicitar la rehabilitación del cobro una vez regularizada la situación documental, resultando clave comprender el impacto de las cartas documento de auditoría, las consecuencias laborales y la limitación reglamentaria fijada por el Decreto 843/2024 sobre los meses no percibidos.
ANSES: suspensión temporal vs caducidad definitiva de la PNC
El régimen legal distingue con precisión el cese preventivo de los desembolsos de la extinción total del expediente asistencial:
- Causales de suspensión temporal: implica el congelamiento preventivo del pago sin eliminar el beneficio del padrón general. Se aplica por:
- Inasistencia injustificada a citaciones de auditoría médica o socioeconómica.
- Falta de presentación de documentación requerida dentro de los plazos legales.
- Ingreso a un empleo formal bajo relación de dependencia o alta tributaria en el Monotributo o Régimen General.
- Detención del beneficiario por orden judicial.
- Cobro indebido de haberes existiendo incompatibilidades patrimoniales sobrevinientes.
- Causales de caducidad o baja definitiva: supone la cancelación irreversible de la pensión. Opera ante:
- Fallecimiento real o presunto del beneficiario declarado ante la Justicia.
- Renuncia expresa y voluntaria al beneficio.
- Radicación o abandono permanente del país.
- Falta reiterada de cobro bancario durante tres meses consecutivos sin justificación.
- Condena penal firme a prisión o reclusión.
- Desaparición de las condiciones de salud y vulnerabilidad que motivaron el alta original.
Qué ocurre al ingresar al mercado de trabajo y cómo responder a las auditorías médicas de ANDIS
El ejercicio de actividades económicas formales y las inspecciones territoriales constituyen los dos disparadores más frecuentes de interrupciones de pago:
- Suspensión automática por empleo formal: cuando una persona que percibe la Pensión No Contributiva accede a un puesto de trabajo registrado o se inscribe en el régimen simplificado de ARCA, el organismo previsional no anula el beneficio, sino que lo suspende mientras subsista la relación de dependencia o el alta impositiva.
- Rehabilitación sin importar la causa de despido: una vez extinguido el vínculo laboral —ya sea por renuncia, despido o vencimiento de contrato— o tramitada la baja tributaria, el beneficiario puede solicitar inmediatamente que se reactive el cobro de la prestación mediante los canales ordinarios.
- Auditorías sanitarias por carta documento: ANDIS remite notificaciones postales intimando al titular a presentarse en una fecha asignada. Es obligatorio concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el Certificado Médico Oficial (CMO) actualizado junto a estudios clínicos recientes, puesto que la incomparecencia se interpreta como abandono de las obligaciones del titular y acarrea la suspensión inmediata.
Paso a paso: cómo tramitar la rehabilitación de la pensión en la ANSES
Para aquellos beneficiarios a quienes se les haya frenado el depósito mensual, el circuito de reclamo y restitución exige los siguientes pasos:
- Identificación formal del motivo: consultar en el portal web de ANSES o en la plataforma de la ANDIS la causa exacta que motivó la retención de los haberes.
- Reunión del legajo probatorio: compilar el DNI actualizado, los certificados médicos que acrediten la persistencia del cuadro de invalidez laboral y, de corresponder, la constancia fehaciente de baja laboral (telegrama de cese o formulario de cese de Monotributo).
- Ingreso de la solicitud de rehabilitación: presentar el expediente a través de las oficinas de atención presencial (UDAI) o mediante la mesa de entradas virtual de la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Vía recursiva y plazos de apelación: si la solicitud es denegada, el interesado cuenta con un plazo perentorio de 60 días hábiles a partir de la notificación fehaciente para interponer un recurso de reconsideración o apelación legal.
- Restricción de retroactivos del Decreto 843/2024: conforme a la reglamentación vigente fijada por el Poder Ejecutivo, la rehabilitación no genera derecho a reclamar retroactivos por las mensualidades no percibidas durante el período de suspensión, cobrándose únicamente el haber devengado desde el momento de la resolución favorable.
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