ANSES: cómo se calcula el bono proporcional para jubilados en octubre 2026 y quiénes no lo reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos para jubilados y pensionados con ingresos mayores al haber mínimo, aplicando el mecanismo del bono proporcional ratificado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1108/2026.

Esta compensación decreciente para jubilados y pensionados, que tiene como tope un valor extraordinario de hasta $70.000, se destina de manera exclusiva a aquellos titulares que perciben un haber básico ubicado entre el piso legal de $435.748,51 y el límite estricto de $505.748,51 brutos, funcionando como un suplemento de nivelación para que nadie cobre por debajo de esa frontera, al tiempo que excluye por completo a las escalas intermedias y altas que sobrepasen dicho importe.

Escala del bono proporcional ANSES: montos según el haber mensual de jubilados y pensionados

La fórmula de cálculo oficial no otorga sumas fijas uniformes, sino que liquida la diferencia exacta que le falte al beneficiario para alcanzar el tope de $505.748,51:

Haber previsional básico Monto del bono proporcional Total bruto acreditado Situación frente al tope legal $435.748,51 (Mínima) $70.000,00 $505.748,51 Cobro del refuerzo al 100% $445.748,51 $60.000,00 $505.748,51 Escala proporcional decreciente $455.748,51 $50.000,00 $505.748,51 Escala proporcional decreciente $465.748,51 $40.000,00 $505.748,51 Escala proporcional decreciente $475.748,51 $30.000,00 $505.748,51 Escala proporcional decreciente $485.748,51 $20.000,00 $505.748,51 Escala proporcional decreciente $495.748,51 $10.000,00 $505.748,51 Escala proporcional decreciente $505.748,51 o superior $0,00 (Sin bono) Haber puro Excluido del refuerzo estatal

ANSES fechas de cobro para jubilados que superan la mínima: calendario oficial por DNI

El cronograma bancario para las prestaciones medias y superiores se extenderá hasta los últimos días hábiles del mes: