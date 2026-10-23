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ANSES: cómo se calcula el bono proporcional para jubilados en octubre 2026 y quiénes no lo reciben

ANSES inició el cronograma para haberes medios, con la acreditación del bono proporcional de hasta $70.000. Conocé la escala de cobro, el tope de ingresos brutos y las fechas de acreditación.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Bono ANSES: cómo se liquida el pago proporcional.-

Bono ANSES: cómo se liquida el pago proporcional.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos para jubilados y pensionados con ingresos mayores al haber mínimo, aplicando el mecanismo del bono proporcional ratificado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1108/2026.

Esta compensación decreciente para jubilados y pensionados, que tiene como tope un valor extraordinario de hasta $70.000, se destina de manera exclusiva a aquellos titulares que perciben un haber básico ubicado entre el piso legal de $435.748,51 y el límite estricto de $505.748,51 brutos, funcionando como un suplemento de nivelación para que nadie cobre por debajo de esa frontera, al tiempo que excluye por completo a las escalas intermedias y altas que sobrepasen dicho importe.

Escala del bono proporcional ANSES: montos según el haber mensual de jubilados y pensionados

La fórmula de cálculo oficial no otorga sumas fijas uniformes, sino que liquida la diferencia exacta que le falte al beneficiario para alcanzar el tope de $505.748,51:

Haber previsional básicoMonto del bono proporcionalTotal bruto acreditadoSituación frente al tope legal
$435.748,51 (Mínima)$70.000,00$505.748,51Cobro del refuerzo al 100%
$445.748,51$60.000,00$505.748,51Escala proporcional decreciente
$455.748,51$50.000,00$505.748,51Escala proporcional decreciente
$465.748,51$40.000,00$505.748,51Escala proporcional decreciente
$475.748,51$30.000,00$505.748,51Escala proporcional decreciente
$485.748,51$20.000,00$505.748,51Escala proporcional decreciente
$495.748,51$10.000,00$505.748,51Escala proporcional decreciente
$505.748,51 o superior$0,00 (Sin bono)Haber puroExcluido del refuerzo estatal

ANSES fechas de cobro para jubilados que superan la mínima: calendario oficial por DNI

El cronograma bancario para las prestaciones medias y superiores se extenderá hasta los últimos días hábiles del mes:

  • Viernes 23 de octubre 2026: documentos terminados en 0 y 1.
  • Lunes 26 de octubre 2026: documentos terminados en 2 y 3.
  • Martes 27 de octubre 2026: documentos terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 28 de octubre 2026: documentos terminados en 6 y 7.
  • Jueves 29 de octubre 2026: documentos terminados en 8 y 9, completando la totalidad de las acreditaciones bancarias del período.
  • Consulta digital en Mi ANSES: los titulares pueden verificar el desglose de su liquidación ingresando a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisando en la sección «Jubilaciones y Pensiones» el ítem específico asignado bajo la leyenda de refuerzo previsional.


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Jubilados y Pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos para jubilados y pensionados con ingresos mayores al haber mínimo, aplicando el mecanismo del bono proporcional ratificado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1108/2026.

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