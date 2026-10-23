AUH Patagonia: cuánto se pierde por cobrar en una billetera virtual y cómo recuperar el plus
ANSES confirmó que percibir la AUH o asignaciones del SUAF mediante billeteras virtuales suprime el plus por zona desfavorable. Conocé los requisitos bancarios, las provincias alcanzadas y cómo revertir el trámite en Mi ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y también del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que eligen percibir sus haberes a través de cuentas digitales y billeteras virtuales pierden de forma automática el cobro del plus por zona desfavorable.
La normativa previsional supedita la liquidación en las asignaciones de este suplemento geográfico, diseñado para compensar el elevado costo de vida patagónico mediante coeficientes superiores, a la existencia de una cuenta bancaria tradicional radicada en sucursales físicas de la región y a la validación estricta del Código Postal.
Esto provoca que la migración hacia aplicaciones fintech reduzca drásticamente los ingresos mensuales directos de las familias en Río Negro y Neuquén, obligando a realizar una rectificación de medio de pago que puede demorar hasta tres meses en impactar en los sistemas.
ANSES: por qué se pierde el plus por zona desfavorable de AUH al elegir billeteras virtuales
El andamiaje informático de ANSES, el organismo previsional, aplica parámetros específicos para autorizar el desembolso del adicional regional:
- La exigencia de radicación bancaria física: para liquidar el coeficiente patagónico, ANSES requiere que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) pertenezca a una entidad financiera con asiento territorial operativo en las provincias beneficiadas, condición que las cuentas de pago de Clave Virtual Uniforme (CVU) de billeteras virtuales no acreditan en sus matrices informáticas.
- Liquidación a valores de Zona General: al vincular una billetera digital como boca receptora, el sistema previsional recodifica el expediente bajo la escala básica nacional, liquidando el 80% directo de la AUH general ($127.688,80 netos en noviembre 2026) en lugar del valor ampliado de Zona 1 ($165.995,20 netos), lo que representa una quita mensual directa superior a los $38.000 por cada menor.
- Extensión al sector asalariado del SUAF: el impedimento no es exclusivo del régimen no contributivo; los trabajadores bajo relación de dependencia registrados que cobran asignaciones familiares mediante plataformas virtuales también sufren la supresión del factor diferencial de zona desfavorable.
- La importancia del Código Postal (CP): además de la cuenta en un banco físico, el sistema exige que el domicilio declarado en el padrón poblacional coincida de manera indubitable con los códigos postales validados para las provincias del sur argentino.
Provincias alcanzadas por la Resolución 283/2026 y cómo volver a cobrar por banco en Mi ANSES
El marco regulatorio delimita con exactitud qué geografías disponen del derecho adquirido y cómo debe regularizarse la modalidad de acreditación:
- Jurisdicciones comprendidas en el régimen austral: de acuerdo con lo establecido en la Resolución 283/2026, el plus por zona desfavorable de la AUH abarca a la totalidad de los residentes de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, integrando asimismo al partido bonaerense de Patagones.
- Paso a paso para cambiar el medio de pago:
- Ingresar a
anses.gob.aro abrir la aplicación Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Acceder al menú principal, ingresar en la sección «Cobros» y hacer clic sobre «Cambiar lugar de cobro asignaciones familiares«.
- Indicar los 22 dígitos de la CBU correspondiente a una cuenta de banco tradicional (Caja de Ahorro de la Seguridad Social o cuenta sueldo) radicada en la provincia de residencia.
- Confirmar la operación y guardar el comprobante digital de la transacción.
- Ingresar a
- Ventana de impacto en las liquidaciones: la actualización no opera de forma inmediata; el trámite informático demora entre 60 y 90 días hábiles en reflejarse en los cronogramas mensuales, período durante el cual el titular continuará cobrando los valores sin el adicional regional.
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