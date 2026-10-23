AUH Patagonia: cuánto se pierde por cobrar en una billetera virtual y cómo recuperar el plus

AUH y SUAF en la Patagonia: la advertencia de ANSES.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y también del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que eligen percibir sus haberes a través de cuentas digitales y billeteras virtuales pierden de forma automática el cobro del plus por zona desfavorable.

La normativa previsional supedita la liquidación en las asignaciones de este suplemento geográfico, diseñado para compensar el elevado costo de vida patagónico mediante coeficientes superiores, a la existencia de una cuenta bancaria tradicional radicada en sucursales físicas de la región y a la validación estricta del Código Postal.

Esto provoca que la migración hacia aplicaciones fintech reduzca drásticamente los ingresos mensuales directos de las familias en Río Negro y Neuquén, obligando a realizar una rectificación de medio de pago que puede demorar hasta tres meses en impactar en los sistemas.

ANSES: por qué se pierde el plus por zona desfavorable de AUH al elegir billeteras virtuales

El andamiaje informático de ANSES, el organismo previsional, aplica parámetros específicos para autorizar el desembolso del adicional regional:

La exigencia de radicación bancaria física : para liquidar el coeficiente patagónico, ANSES requiere que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) pertenezca a una entidad financiera con asiento territorial operativo en las provincias beneficiadas, condición que las cuentas de pago de Clave Virtual Uniforme (CVU) de billeteras virtuales no acreditan en sus matrices informáticas.

: para liquidar el coeficiente patagónico, requiere que la pertenezca a una entidad financiera con asiento territorial operativo en las provincias beneficiadas, condición que las cuentas de pago de de no acreditan en sus matrices informáticas. Liquidación a valores de Zona General : al vincular una billetera digital como boca receptora, el sistema previsional recodifica el expediente bajo la escala básica nacional, liquidando el 80% directo de la AUH general ($127.688,80 netos en noviembre 2026 ) en lugar del valor ampliado de Zona 1 ($165.995,20 netos), lo que representa una quita mensual directa superior a los $38.000 por cada menor.

: al vincular una billetera digital como boca receptora, el sistema previsional recodifica el expediente bajo la escala básica nacional, liquidando el 80% directo de la ($127.688,80 netos en ) en lugar del valor ampliado de ($165.995,20 netos), lo que representa una quita mensual directa superior a los $38.000 por cada menor. Extensión al sector asalariado del SUAF : el impedimento no es exclusivo del régimen no contributivo; los trabajadores bajo relación de dependencia registrados que cobran asignaciones familiares mediante plataformas virtuales también sufren la supresión del factor diferencial de zona desfavorable.

: el impedimento no es exclusivo del régimen no contributivo; los trabajadores bajo relación de dependencia registrados que cobran mediante plataformas virtuales también sufren la supresión del factor diferencial de zona desfavorable. La importancia del Código Postal (CP): además de la cuenta en un banco físico, el sistema exige que el domicilio declarado en el padrón poblacional coincida de manera indubitable con los códigos postales validados para las provincias del sur argentino.

Provincias alcanzadas por la Resolución 283/2026 y cómo volver a cobrar por banco en Mi ANSES

El marco regulatorio delimita con exactitud qué geografías disponen del derecho adquirido y cómo debe regularizarse la modalidad de acreditación: