ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre 2026: qué pasa con el trámite y el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará desde el próximo 1 de noviembre 2026 la modalidad para acreditar las condicionalidades de la Libreta AUH, sustituyendo de oficio el tradicional formulario en papel por un intercambio digital de bases de datos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

Este nuevo esquema automatizará la constatación de las vacunas de calendario y la regularidad pedagógica para millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), liberando de forma directa el 20% retenido acumulado a lo largo del año previo, al tiempo que reservará la carga manual en la web exclusivamente como vía de contingencia para aquellos legajos que presenten inconsistencias en los sistemas públicos.

Nuevo sistema de la Libreta AUH: cómo validará ANSES vacunas y escolaridad desde noviembre 2026

El mecanismo, que entrará en vigencia a partir del primer día del mes entrante, clasifica el cruce informático de las condicionalidades, según los rangos etarios de los menores:

Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años : ANSES recibirá de manera directa y sistematizada las nóminas electrónicas remitidas por la Secretaría de Educación y las carteras sanitarias jurisdiccionales, validando automáticamente la matriculación escolar, la asistencia a clases y la cobertura médica.

: recibirá de manera directa y sistematizada las nóminas electrónicas remitidas por la y las carteras sanitarias jurisdiccionales, validando automáticamente la matriculación escolar, la asistencia a clases y la cobertura médica. Primera infancia (menores de hasta 4 años inclusive) : el organismo previsional articulará sus padrones con los registros del sistema de salud pública y el Programa Sumar , verificando de forma digital los controles pediátricos de rutina y el esquema de vacunación oficial.

: el organismo previsional articulará sus padrones con los registros del sistema de salud pública y el , verificando de forma digital los controles pediátricos de rutina y el esquema de vacunación oficial. Fin del trámite obligatorio para padrones validados : si los cruces informáticos entre organismos acreditan el 100% de los requisitos exigidos por la ley, la familia no requerirá imprimir el formulario 1.47, no necesitará concurrir a las escuelas ni a los centros de salud a buscar firmas, y quedará eximida de subir fotos a la plataforma web.

: si los cruces informáticos entre organismos acreditan el 100% de los requisitos exigidos por la ley, la familia no requerirá imprimir el formulario 1.47, no necesitará concurrir a las escuelas ni a los centros de salud a buscar firmas, y quedará eximida de subir fotos a la plataforma web. Acreditación automática del 20% retenido: al homologarse los datos en la base central, el pago acumulado se ordenará directamente hacia la caja de ahorro o billetera digital habitual del titular dentro del circuito de liquidaciones generales.

Qué pasará si ANSES no puede cruzar los datos y cómo chequear el estado en Mi ANSES

La simplificación digital no suprime definitivamente la vía documental, sino que la transforma en una herramienta de excepción para proteger el cobro del beneficio:

Activación de la carga manual por inconsistencias : si por problemas de conectividad, demoras administrativas de los establecimientos escolares o errores de tipeo en el DNI los datos del menor no figuran en los registros nacionales, ANSES mantendrá habilitada la presentación tradicional de la Libreta AUH .

: si por problemas de conectividad, demoras administrativas de los establecimientos escolares o errores de tipeo en el DNI los datos del menor no figuran en los registros nacionales, mantendrá habilitada la presentación tradicional de la . Auditoría preventiva en la plataforma oficial : los beneficiarios deberán ingresar periódicamente a anses.gob.ar o abrir la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social , accediendo a la sección «Hijos» y luego a «Libreta AUH» para revisar el semáforo de estado de cada sección.

: los beneficiarios deberán ingresar periódicamente a o abrir la aplicación con su número de , accediendo a la sección «Hijos» y luego a «Libreta AUH» para revisar el semáforo de estado de cada sección. Regularización ante casilleros pendientes: en caso de que figure alguna condicionalidad en estado incompleto, el titular tendrá que descargar el formulario, llevarlo a rubricar a la escuela o salita barrial, y adjuntarlo mediante fotografía legible en la web o entregarlo presencialmente en las delegaciones oficiales.

Montos AUH en octubre y proyección de ingresos netos para noviembre 2026

El cobro de la asignación mensual continúa transitando las escalas vigentes, preparándose para el próximo salto de movilidad: