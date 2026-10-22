ANSES: qué es el complemento al haber mínimo, quiénes lo cobran y cómo verlo en el recibo
ANSES liquida el complemento al haber mínimo para garantizar el piso legal, fijado en la Ley 24.241. Conocé a quiénes les corresponde este ajuste de oficio, cómo leerlo en el recibo de haberes y los montos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró el funcionamiento técnico del complemento al haber mínimo, un mecanismo de ajuste automático previsto en el artículo 125 de la Ley 24.241 que no debe confundirse con una gratificación extraordinaria ni con el bono congelado de $70.000.
Este ítem funciona como una garantía estatal de equiparación para aquellos jubilados y pensionados cuyo cálculo contributivo original arroja una cifra inferior al umbral legal vigente, asegurando que nadie perciba un ingreso básico menor a $435.748,51, importe que, al sumarse el refuerzo previsional dispuesto por decreto, sitúa el piso de cobro de bolsillo en $505.748,51 brutos durante el octubre 2026.
ANSES: qué es el complemento al haber mínimo y qué jubilados lo reciben
El haber jubilatorio final de una persona surge de sumar tres componentes: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).
Cuando el titular completó los años de aportes o accedió a un retiro con salarios históricos reducidos, la fórmula matemática puede dar un número inferior a la mínima fijada por ley, activando este mecanismo:
- Naturaleza jurídica de garantía: no es un subsidio asistencial ni un beneficio transitorio, sino una compensación automática y obligatoria que impone el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para que ningún beneficiario quede desamparado por debajo del mínimo legal.
- Quiénes lo cobran: aquellos jubilados y pensionados cuyos aportes reconocidos determinaron un haber mensual propio menor a los $435.748,51 fijados por la Resolución 284/2026.
- Diferencia sustancial con el bono extraordinario: mientras que el plus de $70.000 se abona de manera general a toda la escala mínima y puede modificarse mediante decreto, el complemento al haber mínimo se recalcula de forma permanente cada mes según la movilidad oficial, cubriendo exclusivamente la brecha salarial faltante.
Recibo de haberes en Mi ANSES: cómo identificar el complemento y los descuentos de ley
Los beneficiarios pueden auditar paso a paso cómo se compone su depósito mensual, ingresando a la plataforma informática del organismo:
- Ingreso con CUIL: entrar al portal
anses.gob.aro abrir la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Consulta del comprobante digital: seleccionar la opción «Jubilaciones y Pensiones» y luego pulsar en «Consultar recibos de haberes» para descargar el PDF de la liquidación del mes.
- Lectura de conceptos:
- En la columna de haberes se visualizará el importe del haber básico contributivo.
- Debajo figurará la línea específica denominada «Complemento al haber mínimo», con la diferencia numérica exacta para cerrar el básico en $435.748,51.
- En otra fila diferenciada aparecerá el «Bono extraordinario previsional» por $70.000.
- Descuento médico de PAMI: sobre el total del haber garantizado ($435.748,51) se deduce el 3% de la Ley 19.032 correspondiente a la obra social ($13.072,45), mientras que el bono extraordinario no sufre deducciones, dejando un neto de bolsillo directo de $492.676,06.
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