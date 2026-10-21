ANSES: quiénes pueden jubilarse desde los 50 años y cómo se calcula el haber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la plena vigencia de los regímenes diferenciales amparados por el Decreto 1852/1975, los cuales permiten acceder a la jubilación anticipada a partir de los 50 años de edad a aquellos trabajadores registrados que hayan cumplido funciones penosas, riesgosas o determinantes de vejez prematura.

A diferencia del régimen general que exige 60 años para mujeres y 65 para hombres, este esquema garantiza la liquidación inmediata del haber previsional al 100% de la escala regulatoria, requiriendo entre 25 y 30 años de aportes específicos según la rama productiva, con un fuerte arraigo en las actividades estratégicas de la cuenca hidrocarburífera y pesquera de la Patagonia.

Qué trabajadores pueden tramitar la jubilación anticipada en ANSES desde los 50 años

La cobertura de regímenes especiales alcanza a ramas industriales y extractivas, donde el ambiente operativo compromete la salud psicofísica del dependiente:

Sector petrolero y gasífero : operarios abocados a tareas de exploración de campo, perforación y boca de pozo, expuestos a la intemperie y a exigencias físicas continuas.

: operarios abocados a tareas de exploración de campo, perforación y boca de pozo, expuestos a la intemperie y a exigencias físicas continuas. Minería de socavón : trabajadores dedicados a la extracción directa de minerales y carbón en yacimientos subterráneos.

: trabajadores dedicados a la extracción directa de minerales y carbón en yacimientos subterráneos. Industria metalúrgica pesada : personal sometido a radiación térmica constante en acerías, talleres de forja manual y sectores de fundición.

: personal sometido a radiación térmica constante en acerías, talleres de forja manual y sectores de fundición. Industria del vidrio y química textil : operarios de fabricación directa de vidrio y personal asignado a hilados o dofeo de rayón sintético.

: operarios de fabricación directa de vidrio y personal asignado a hilados o dofeo de rayón sintético. Frigoríficos y faena cárnica (mujeres) : personal femenino que realiza tareas de faena, despostado y control de cámaras frigoríficas en ambientes con frío y ruidos extremos.

: personal femenino que realiza tareas de faena, despostado y control de cámaras frigoríficas en ambientes con frío y ruidos extremos. Personal embarcado y vías navegables: tripulaciones abocadas a maniobras de dragado y balizamiento en aguas fluviales o marítimas.

Jubilación anticipada ANSES: todo lo que tenés que saber, según tu actividad laboral

Actividad o rubro laboral Edad mínima requerida Aportes con servicios especiales Marco normativo Petroleros (boca de pozo) 50 años 25 años en la actividad Decreto 1852/1975 Mineros de socavón 50 años 25 años en la actividad Decreto 1852/1975 Fundición metalúrgica 50 años 25 años en la actividad Decreto 1852/1975 Industria cárnica (mujeres) 50 años 27 años en la actividad Régimen diferencial Hilado y rayón 50 años 30 años en la actividad Régimen diferencial Dragado y balizamiento 52 años 25 a 30 años de embarque Régimen fluvial/marítimo

ANSES: requisitos de aportes, liquidación de haberes y descuento de PAMI

El haber jubilatorio de estos regímenes no sufre quitas por retirarse antes de la edad general, y se liquida bajo los siguientes parámetros:

Cálculo del haber base : ANSES computa la media salarial actualizada de las últimas 120 remuneraciones brutas sujetas a aportes (los últimos diez años de servicios), reconociendo el 100% de la prestación acumulada.

: computa la media salarial actualizada de las últimas 120 remuneraciones brutas sujetas a aportes (los últimos diez años de servicios), reconociendo el 100% de la prestación acumulada. Descuento obligatorio de PAMI : al importe bruto devengado se le aplica la deducción estricta del 3% correspondiente a la obra social de jubilados (Ley 19.032), percibiendo el titular un haber neto directo de bolsillo equivalente al 97%.

: al importe bruto devengado se le aplica la deducción estricta del 3% correspondiente a la obra social de jubilados (Ley 19.032), percibiendo el titular un haber neto directo de bolsillo equivalente al 97%. Cobro de bono y complementos : en caso de que la liquidación final resulte encuadrada en los tramos inferiores, se adiciona el bono compensatorio de $70.000 , junto con los coeficientes correspondientes si la persona reside en zonas patagónicas.

: en caso de que la liquidación final resulte encuadrada en los tramos inferiores, se adiciona el , junto con los coeficientes correspondientes si la persona reside en zonas patagónicas. Calendario de pagos mensual: los haberes de regímenes especiales se acreditan mediante el cronograma habitual ordenado por la terminación del DNI, distribuyéndose a lo largo de diez días hábiles cada mes.

Paso a paso en Mi ANSES: cómo preparar la certificación de servicios y solicitar el retiro

Para que el expediente no sufra demoras ni observaciones en la auditoría técnica, los trabajadores deben estructurar su legajo probatorio con antelación: