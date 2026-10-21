ANSES: quiénes pueden jubilarse desde los 50 años y cómo se calcula el haber
ANSES ratificó los regímenes diferenciales por insalubridad que permiten jubilarse hasta 15 años antes del esquema ordinario. Conocé las actividades comprendidas, los requisitos de aportes y el cobro neto en mano.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la plena vigencia de los regímenes diferenciales amparados por el Decreto 1852/1975, los cuales permiten acceder a la jubilación anticipada a partir de los 50 años de edad a aquellos trabajadores registrados que hayan cumplido funciones penosas, riesgosas o determinantes de vejez prematura.
A diferencia del régimen general que exige 60 años para mujeres y 65 para hombres, este esquema garantiza la liquidación inmediata del haber previsional al 100% de la escala regulatoria, requiriendo entre 25 y 30 años de aportes específicos según la rama productiva, con un fuerte arraigo en las actividades estratégicas de la cuenca hidrocarburífera y pesquera de la Patagonia.
Qué trabajadores pueden tramitar la jubilación anticipada en ANSES desde los 50 años
La cobertura de regímenes especiales alcanza a ramas industriales y extractivas, donde el ambiente operativo compromete la salud psicofísica del dependiente:
- Sector petrolero y gasífero: operarios abocados a tareas de exploración de campo, perforación y boca de pozo, expuestos a la intemperie y a exigencias físicas continuas.
- Minería de socavón: trabajadores dedicados a la extracción directa de minerales y carbón en yacimientos subterráneos.
- Industria metalúrgica pesada: personal sometido a radiación térmica constante en acerías, talleres de forja manual y sectores de fundición.
- Industria del vidrio y química textil: operarios de fabricación directa de vidrio y personal asignado a hilados o dofeo de rayón sintético.
- Frigoríficos y faena cárnica (mujeres): personal femenino que realiza tareas de faena, despostado y control de cámaras frigoríficas en ambientes con frío y ruidos extremos.
- Personal embarcado y vías navegables: tripulaciones abocadas a maniobras de dragado y balizamiento en aguas fluviales o marítimas.
Jubilación anticipada ANSES: todo lo que tenés que saber, según tu actividad laboral
|Actividad o rubro laboral
|Edad mínima requerida
|Aportes con servicios especiales
|Marco normativo
|Petroleros (boca de pozo)
|50 años
|25 años en la actividad
|Decreto 1852/1975
|Mineros de socavón
|50 años
|25 años en la actividad
|Decreto 1852/1975
|Fundición metalúrgica
|50 años
|25 años en la actividad
|Decreto 1852/1975
|Industria cárnica (mujeres)
|50 años
|27 años en la actividad
|Régimen diferencial
|Hilado y rayón
|50 años
|30 años en la actividad
|Régimen diferencial
|Dragado y balizamiento
|52 años
|25 a 30 años de embarque
|Régimen fluvial/marítimo
ANSES: requisitos de aportes, liquidación de haberes y descuento de PAMI
El haber jubilatorio de estos regímenes no sufre quitas por retirarse antes de la edad general, y se liquida bajo los siguientes parámetros:
- Cálculo del haber base: ANSES computa la media salarial actualizada de las últimas 120 remuneraciones brutas sujetas a aportes (los últimos diez años de servicios), reconociendo el 100% de la prestación acumulada.
- Descuento obligatorio de PAMI: al importe bruto devengado se le aplica la deducción estricta del 3% correspondiente a la obra social de jubilados (Ley 19.032), percibiendo el titular un haber neto directo de bolsillo equivalente al 97%.
- Cobro de bono y complementos: en caso de que la liquidación final resulte encuadrada en los tramos inferiores, se adiciona el bono compensatorio de $70.000, junto con los coeficientes correspondientes si la persona reside en zonas patagónicas.
- Calendario de pagos mensual: los haberes de regímenes especiales se acreditan mediante el cronograma habitual ordenado por la terminación del DNI, distribuyéndose a lo largo de diez días hábiles cada mes.
Paso a paso en Mi ANSES: cómo preparar la certificación de servicios y solicitar el retiro
Para que el expediente no sufra demoras ni observaciones en la auditoría técnica, los trabajadores deben estructurar su legajo probatorio con antelación:
- Gestión de la Certificación de Servicios: solicitar a las empresas empleadoras el formulario de afectación donde conste explícitamente el código de tarea riesgosa o insalubre amparada en el Decreto 1852/1975.
- Auditoría en la plataforma web: entrar a
anses.gob.aro abrir la aplicación Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, revisando la sección «Trabajo» y luego «Historia Laboral» para constatar que los aportes figuren registrados con la alícuota diferencial correspondiente.
- Reserva de turno presencial: solicitar una cita en las oficinas bajo la categoría específica de «Jubilación por régimen diferencial / insalubridad«.
- Presentación en la delegación: concurrir a la sede asignada con el Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copias, adjuntando los recibos de sueldo históricos y las certificaciones laborales legalizadas.
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