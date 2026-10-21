ANSES confirmó cuánto cobran las empleadas domésticas por AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las empleadas domésticas, comprendidas en la Ley 26.844, conservan el derecho pleno a percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar que gestiona el Ministerio de Capital Humano, sin importar la cantidad de horas semanales declaradas ante ARCA.

A partir de noviembre 2026, las empleadas domésticas registradas accederán al reajuste de movilidad del 1,93% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de INDEC, elevando el cobro directo en mano a $127.688,80 netos por hijo, que, al articularse con los saldos congelados de la asistencia alimentaria y el refuerzo del Complemento Leche de la Ley 27.611, conformará ingresos unificados que parten desde los $199.938,80 para un solo hijo y trepan a $532.491,40 en hogares con tres hijos, bajo un esquema regulatorio donde la cobertura de obra social impide exceptuar la reserva preventiva del 20%.

Compatibilidad AUH con empleadas domésticas: cómo funciona la regla de los progenitores

El marco jurídico de la seguridad social otorga un tratamiento específico al empleo en casas particulares, diferenciándolo del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo:

Inclusión laboral bajo la Ley 26.844 : las empleadas domésticas debidamente registradas, con aportes y contribuciones al día, no son encuadradas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) , sino que la normativa las mantiene explícitamente habilitadas para seguir cobrando la AUH .

: las debidamente registradas, con aportes y contribuciones al día, no son encuadradas en el , sino que la normativa las mantiene explícitamente habilitadas para seguir cobrando la . La situación laboral del otro progenitor : para que la liquidación se efectivice bajo la modalidad de la AUH , el otro progenitor no debe desempeñarse como trabajador en relación de dependencia en el régimen general ni estar inscripto en el Monotributo . En caso de que la pareja cuente con un empleo formal privado o comercial, ANSES transferirá automáticamente la prestación al sistema del SUAF , liquidando la asignación familiar por tramos salariales.

: para que la liquidación se efectivice bajo la modalidad de la , el otro progenitor no debe desempeñarse como trabajador en relación de dependencia en el régimen general ni estar inscripto en el . En caso de que la pareja cuente con un empleo formal privado o comercial, transferirá automáticamente la prestación al sistema del , liquidando la asignación familiar por tramos salariales. Por qué se aplica obligatoriamente la retención del 20%: a diferencia de otros sectores de vulnerabilidad extrema, las trabajadoras de casas particulares registradas no pueden acceder al cobro del 100% directo anticipado de la asignación. Esto responde a que la eximición de retención exige estar inscripto en el Programa Sumar de salud pública, condición incompatible con el servicio doméstico formal por contar con cobertura médica obligatoria mediante una obra social sindical.

Empleadas domésticas: escala de cobro neto AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre 2026

Al articularse la asignación mensual directa con los programas complementarios de asistencia nutricional, los montos de bolsillo para el personal doméstico quedan definidos de la siguiente manera:

AUH por menor de 18 años : el valor bruto mensual escala a $159.611, aplicándose la deducción reglamentaria del 20% ($31.922,20) para dejar un depósito directo de $127.688,80 en cuenta bancaria.

: el valor bruto mensual escala a $159.611, aplicándose la deducción reglamentaria del 20% ($31.922,20) para dejar un depósito directo de $127.688,80 en cuenta bancaria. AUH con discapacidad : la prestación bruta trepa a $519.704, acreditando un monto directo de $415.763,20 netos tras descontarse la retención de $103.940,80.

: la prestación bruta trepa a $519.704, acreditando un monto directo de $415.763,20 netos tras descontarse la retención de $103.940,80. Tarjeta Alimentar de Capital Humano : mantiene sus importes sin variaciones en $72.250 para familias con un hijo menor de hasta 17 años inclusive, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más.

: mantiene sus importes sin variaciones en $72.250 para familias con un hijo menor de hasta 17 años inclusive, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más. Totales en mano consolidados (AUH + Alimentar) : 1 hijo: $127.688,80 ( AUH ) + $72.250 ( Alimentar ) = $199.938,80. 2 hijos: $255.377,60 + $113.299 = $368.676,60. 3 hijos: $383.066,40 + $149.425 = $532.491,40.

: Suba del Complemento Leche (Plan de los Mil Días): para hogares con bebés o niños de hasta 3 años, el plus alimentario salta de $59.063 a $60.203 en noviembre. Sumando los tres conceptos, una empleada con un hijo menor de 3 años percibirá $260.141,80 netos de bolsillo.

ANSES empleadas domésticas: ¿cuánto cobro por asignaciones en noviembre 2026?