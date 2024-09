Pensiones No Contributivas investigadas: estas PNC serán dadas de baja de forma definitiva

El gobierno de Javier Milei audita las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y se encuentra evaluando la adjudicación de miles de prestaciones por invalidez laboral, dado que se han registrado numerosas irregularidades en la gestión durante los últimos años. Por eso, se advierte que algunas personas podrían dejar de cobrar este beneficio, según lo informado oficialmente.

Quiénes dejarán de recibir la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez de manera definitiva

Según lo establecido oficialmente, las Pensiones No Contributivas (PNC) dadas de baja serán principalmente las de invalidez laboral, entre aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Entre los principales motivos de suspensión de las Pensiones No Contributivas (PNC) se encuentran la posesión de bienes no declarados, el empleo formal y la presentación de documentación médica falsa, incluyendo la repetición de radiografías entre varios expedientes para justificar la invalidez laboral.

Cabe tener en cuenta que este tipo de PNC está dirigida a personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad o enfermedad diagnosticada, dependiendo su sustento exclusivamente de este beneficio otorgado a través de ANSES.

Cuáles son los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

Para acceder a una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral a través de ANSES, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

* No recibir otros ingresos del Estado, como asignaciones.

* No tener empleo formal registrado.

* Contar con ingresos insuficientes para el sustento.

* Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país.

* No estar cumpliendo una pena de prisión.

Calendario ANSES: Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre 2024

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para septiembre 2024 es el siguiente:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 9 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 10 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 11 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 12 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de septiembre 2024.