Pensiones No Contributivas: quiénes pueden perderla en septiembre 2024, tras la auditoría del gobierno

El gobierno nacional investiga la entrega de Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, principalmente aquellas otorgadas por invalidez, luego de detectar irregularidades en su acreditación en los últimos meses. En este marco, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra realizando las auditorías correspondientes y dará de baja a muchos de los beneficiarios. Te contamos los detalles sobre esta decisión.

Por qué el gobierno nacional suspenderá Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre 2024

El gobierno de Javier Milei confirmó que suspenderá la entrega de Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES ante la detección de irregularidades en la concesión de la prestación, principalmente durante la gestión anterior.

Entre las anomalías detectadas, se informó oficialmente que se encontró documentación médica falsificada y, también, se registró el uso de radiografías repetidas en numerosos expedientes.

Por esta razón, y ante el posible alto índice de irregularidades e incompatibilidades registrado entre las solicitudes según se informó de manera oficial, se definió dar de baja aquellas Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES que no cumplen con las condiciones económicas y de invalidez laboral requeridas por el organismo previsional.

A quiénes afectará principalmente la baja de las Pensiones No Contributivas (PNC) durante septiembre 2024

Entonces, los principales afectados por la suspensión de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES serán aquellas personas que reciben la prestación por invalidez laboral, pero se considera que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente de esta asistencia económica.

Entre las incompatibilidades detectadas, se informó que se encontraron beneficiarios que poseen bienes de lujo que no han sido declarados oficialmente, como autos o propiedades a su nombre; personas que cuentan con un empleo formal y a su vez cobran la ayuda estatal; además de registrarse la presentación de documentos falsificados.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral son otorgadas por ANSES a personas que por problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Sin embargo, según los informes oficiales, un alto porcentaje de beneficiarios actuales no cumplen con esos criterios.