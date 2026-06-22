Cerró Pino Hachado, un paso clave de Neuquén a Chile, este lunes 22 de junio: qué pasa con Cardenal Samore

La llegada de la ola polar a la Patagonia complica el inicio de la semana. Desde Vialidad Nacional informaron el cierre de uno de los pasos claves para quienes viajan de Neuquén a Chile.

Según el reporte emitido este lunes 22 de junio, el paso se encuentra inhabilitado para todo tipo de vehículos.

Los motivos detallan que la acumulación de hielo y nieve en la calzada transforman las rutas en un camino «intrasitable». Además de un panorama de viento y caída de nieve constante.

Es el tercer día consecutivo en el que el paso fronterizo comienza la jornada con cierres preventivos. En las próximas horas se conocerá si es una decisión que se extenderá a lo largo del día.

Cerró Pino Hachado: cuál es el estado de Cardenal Samoré este lunes 22 de junio

Vialidad Nacional emitió el reporte sobre el estado actual del paso Cardenal Samoré a Chile desde Neuquén. En el comunicado indican que se encuentra «transitable con precaución para autos livianos y transporte de pasajeros».

En cuanto a los camiones, está «suspendido» hasta el nuevo reporte. Si bien la calzada está «despejada», las rutas tienen baja adherencia. En la zona, ya trabaja el personal de Vialidad Nacional.